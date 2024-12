Millesimo si aggiudica l’appuntamento 2025 del Festival delle Pro loco valbormidesi

Millesimo. Torna a Millesimo dopo anni di assenza il Festival delle Pro loco di valle. La data sarà probabilmente quella del 24 maggio 2025, quando le numerose associazioni del territorio si riuniranno per una manifestazione che da sempre registra alti consensi e un afflusso di migliaia di partecipanti.

La rassegna aveva avuto una battuta di arresto durante la pandemia, poi quest’anno anno è ripartita a Carcare e, nelle scorse settimane, i direttivi hanno messo ai voti la scelta per la location futura. A candidarsi per ospitare il Festival anche la Pro loco di Dego, ma a “vincere” la sfida è stata la capitale del tartufo, dove l’evento era già stato organizzato in passato.

“Siamo contenti di questa opportunità che si aggiunge alle altre iniziative in programma per l’anno prossimo – commentano il sindaco Francesco Garofano e la consigliera comunale nonchè membro della Pro loco di Millesimo, Elisabetta Puddu – Per la nostra comunità si tratta di un gradito ritorno e siamo certi che sia le associazioni sia il tessuto commerciale sapranno accogliere al meglio i visitatori che vorranno partecipare alla rassegna”.