Millesimo, il primo bilancio del sindaco Garofano senza aumenti punta allo sport e al sociale

Millesimo. “Siamo soddisfatti per l’approvazione del bilancio di previsione 2025 entro la fine di quest’anno. In questo modo l’amministrazione non incorre nell’esercizio provvisorio e potrà operare senza interruzioni per la parte di gestione corrente a garanzia dei servizi ed avviare le procedure per gli investimenti previsti”.

Con queste parole in premessa il sindaco Francesco Garofano illustra il “suo” primo bilancio di previsione, presentato nell’ultimo Consiglio comunale dell’anno. “Conosco molto bene le complicanze che caratterizzano la redazione del bilancio di previsione, in particolare la difficoltà nel reperire i dati delle voci in entrata e, al contempo, definire correttamente i capitoli in uscita, proprio per questo voglio ringraziare in special modo l’Assessore al bilancio, il Dott. Giovanni Pucciano, insieme a tutta la Giunta e alla maggioranza, la Segretaria Comunale, la responsabile del servizio finanziario e tutti i titolari di posizione di elevata qualificazione. Le aliquote delle imposte comunali restano confermate senza aumenti e la previsione garantisce la copertura dei servizi erogati mantenendo la qualità degli stessi. Il bilancio pareggia nel 2025 a 9.264.102,47″, prosegue il primo cittadino.

“Nel 2025 l’amministrazione intende promuovere iniziative ricreative a sostegno dello sviluppo della comunità locale e perseguire obiettivi di miglioramento della sicurezza urbana, il sostegno alle famiglie e alle categorie fragili, oltre a incentivare operazioni di partenariato tra pubblico e privato che possano garantire un miglioramento della qualità della vita dei cittadini – aggiunge Garofano – Resta invariata la cifra stanziata per il servizio di asilo nido, ed è confermata la misura della premialità per i nuovi nati, figli di residenti a Millesimo, il sostegno alle famiglie più bisognose e tutto ciò che riguarda il sociale e la scuola. Confermati inoltre stanziamenti per sfalcio erba e sgombero neve. Confermato inoltre il medesimo sostegno alle attività di promozione del territorio, di Bric tana e del Museo di Villa Scarzella”.

E ancora: “Nel corso di questi primi mesi sono stati rispettati gli impegni presi per il programma delle manifestazioni, per la pulizia e la manutenzione di strade e cunette, la manutenzione del cimitero di Acquafredda, degli asfalti in alcune zone del paese e la riparazione della centrale termica del palazzetto dello sport. Contiamo, finalmente, di definire nell’anno 2025 la costruzione dei loculi nel cimitero del capoluogo. Per la parte investimenti, nel prossimo triennio, gli obiettivi strategici su cui questa amministrazione intende impegnarsi riguardano principalmente alcune strade del paese che hanno necessità di manutenzioni e mi riferisco a Via Piani della Madonna e tutta la zona di Salita al Castello verso il Comune di Cosseria. In riferimento agli interventi di protezione dal dissesto idrogeologico, risulta necessario promuovere attività di ripristino e messa in sicurezza dell’argine orografico destro del fiume Bormida nei pressi di Viale IX Novembre. Per quanto concerne le strutture sportive, si lavorerà per finanziare la manutenzione straordinaria della piscina comunale e la costruzione dei nuovi spalti nell’area di Viale Mameli. L’impegno è previsto anche per la ricerca di finanziamenti per la fondamentale rivisitazione degli spazi pubblici di Piazza della Libertà e Via Partigiani, oltre a valuteremo la possibilità di intervenire per il rifacimento dei marciapiedi di Piazza Italia. Siamo inoltre in attesa di un responso per il bando relativo al rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi di Via Roma. Prevediamo l’ottenimento dei contributi atti alla pulizia degli alvei, dell’area naturalistica di Bric Tana e per manutenzioni straordinarie dell’illuminazione pubblica”.

“Il nostro compito è quello di lavorare affinché gli standard dei servizi erogati siano mantenuti e possibilmente migliorati, non è un compito facile e mi rendo conto della responsabilità che tutti noi abbiamo, in questo senso garantiamo il massimo impegno per Millesimo e per i suoi cittadini”, conclude il sindaco.