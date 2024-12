“Mettiti in gioco”, il nuovo corso dell’Azione cattolica per aiuto educatori

Savona. L’Azione Cattolica della diocesi di Savona-Noli propone il corso “Mettiti in gioco” per formare aiuto educatori dai 14 anni in sù e aperto ai ragazzi e alle ragazze di tutte le parrocchie. Gli incontri si terranno mensilmente il venerdì sera alle ore 21.

Si comincerà il 13 dicembre nel salone della Parrocchia Sant’Ambrogio Vescovo, a Varazze, con un focus su “Analisi e obiettivo”. Si proseguirà il 17 gennaio nei locali della Parrocchia Santo Spirito e Immacolata Concezione, nel quartiere Zinola, a Savona con “Idea e preparazione”.

L’ultimo appuntamento sarà il 21 febbraio in San Paolo Apostolo, nell’Oltreletimbro, a Savona sulle “Fasi del gioco imprevisto”. Per informazioni è possibile scrivere un messaggio WhatsApp ad Alessandro al numero 3461363533.