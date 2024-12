Liguria. Il meteo in Liguria, tra la fine dell’anno e l’inizio dell’anno nuovo, vedrà un peggioramento con aumento delle nubi e qualche pioggia. L’indebolimento del campo anticiclonico presente sull’Europa centro occidentale favorisce l’infiltrazione di flussi più umidi sul bacino del Mediterraneo.

Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nuvolosità bassa che dalle prime ore della notte andrà a interessare progressivamente dal centro-ponente della regione i settori marittimi adiacenti e le vallate limitrofe. Più asciutto sull’Imperiese e sul comparto delle Alpi Liguri/Marittime. Nuvolosità in aumento anche sui settori padani a partire dalle ore pomeridiane. Possibili pioviggini a partire dalla tarda serata sul settore centro-occidentale.

Venti: deboli dai quadranti meridionali su tutto il versante marittimo con “sfondamento” nelle vallate del settore centrale nel corso del pomeriggio. Mari: poco mossi o quasi calmi ovunque.

Temperature: in generale aumento nei valori minimi. Massime in diminuzione sulle coste del settore centro-occidentale, stazionarie sui versanti padani e in quota. Costa: Min: +6°C/+12°C – Max: +11°C/+17°C; interno: Min: -4°C/+8°C – Max: +8°C/+15°C.

MARTEDì 31 DICEMBRE: ultimo giorno dell’anno con meteo in peggioramento e nuvolosità bassa sempre più serrata sul centro ponente della Liguria ove, a partire dalla serata, non si escludono rovesci o pioviggini. Più asciutto sugli estremi di regione e sui versanti padani.

Venti: deboli, in prevalenza dai quadranti meridionali su tutta la regione. Mari: quasi calmi o poco mossi su tutti i settori. Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento, massime stazionarie o in lieve calo.

MERCOLEDì 1 GENNAIO: primo giorno del 2025 con pioviggini diffuse sul Genovesato e Savonese costiero, in progressivo spostamento durante le ore serali al centro-levante regionale, ove saranno possibili rovesci moderati intermittenti. Temperature in lieve aumento. Venti deboli o moderati di Scirocco sul centro-levante. Mari poco mossi o mossi.