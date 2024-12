Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 6 dicembre, sono previste nubi in aumento su tutta la regione a partire dalle ore antelucane con addensamenti bassi specie lungo la costa centro-orientale. Cielo velato su Alpi Liguri, estremo Imperiese e versanti padani orientali. Non si prevedono piogge a parte brevi e sporadici episodi di pioviggine. Tra pomeriggio e sera diradamento delle nubi in costa, ma presenza di velature anche dense sempre senza conseguenze.

Venti

Da deboli a moderati da sud, in rotazione ad est in serata.

Mari

Da poco mosso a localmente mosso.

Temperature

In aumento specie nei valori minimi.

Costa: Min: +7/+12°C – Max: +13/+16°C

Interno: Min: -1°C/+5°C – Max: +8/+11°C