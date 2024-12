Liguria. Anticiclone delle Azzorre che tenderà a farsi più invadente sulla penisola iberica nelle prossime ore, in attesa di un peggioramento atteso nel weekend su Europa centrale ed Italia settentrionale.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 5 dicembre avremo una giornata prevalentemente soleggiata, con velature in transito nel pomeriggio soprattutto sul centro-ponente. Da segnalare qualche nube bassa in mattinata e possibilità di locali banchi di nebbia sui versanti padani centrali.

Venti moderati dai quadranti settentrionali, raffiche fino a forti tra savonese e genovesato e sulle aree esposte dell’entroterra del levante. Nel pomeriggio temporanea rotazione a libeccio sull’imperiese. Mare stirato sotto costa, tra poco mosso e mosso al largo. Temperature minime in generale calo, massime stazionarie o in leggero calo: sulla costa minime tra 5 e 11 gradi, massime tra 12 e 15 gradi; all’interno minime tra -4 e 5 gradi, massime tra 3 e 9 gradi.

Venerdì 6 dicembre aumento della nuvolosità a causa della rotazione dei venti dai quadranti meridionali. L’impostarsi di un blando minimo sul Mar Ligure determina un aumento generale della nuvolosità, più compatta dal savonese verso est.

Venti tra debole e moderato dai quadranti meridionali, tramontana moderata invece sull’imperiese costiero. Mare inizialmente poco mosso, in graduale rinforzo nel corso della giornata, fino a mosso in serata (molto mosso al largo). Temperature minime in aumento a ponente, stazionarie altrove, massime stazionarie.

Sabato 7 dicembre peggioramento delle condizioni meteo, con piogge nella seconda parte della giornata specialmente sul centro-levante della regione.

Temperature in calo in serata.