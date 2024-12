Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì’ 20 dicembre, tra la notte e il mattino vento molto forte dai quadranti settentrionali, con raffiche oltre i 100km/h (qui l’avviso di Arpal) agli sbocchi vallivi del Savonese, Genovesato e Tigullio. Raffiche di In calo nel corso della giornata

Cielo e Fenomeni

Nella notte ancora precipitazioni sparse in particolare sul Levante della regione ed Imperiese, in rapido miglioramento nel corso della mattinata. Nevicate sull’Appennino di Levante sopra i 6-700m di quota.

Nel pomeriggio cieli prevalentemente soleggiati su tutta la regione, con possibilità di qualche velatura sparsa o nube passeggere nell’interno .

Venti

Tra la notte e il mattino vento molto forte con raffiche oltre i 100km/h agli sbocchi vallivi del Savonese, Genovesato e Tigullio. In calo nel corso della giornata.

Mari

In mattinata stirato sotto costa sul settore centrale, mosso altrove; da molto mosso ad agitato al largo.

Temperature

In generale calo sia nei valori minimi (in serata) che in quelli massimi.

Costa: Min: +6°C/+11°C – Max: +11°C/+15°C

Interno: Min: -3°C/+4°C – Max: +5°C/+12°C