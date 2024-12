Meteo, sulla Liguria nuvole con possibili piogge e lievi nevicate. Domenica di sole e temperature in rialzo

Liguria. Nuvolosità sparsa su tutta la regione nella giornata di sabato con qualche precipitazione. Deciso miglioramento tra domenica e lunedì con aumento anche sensibile delle temperature.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 14 dicembre avremo tra la notte e la mattinata nubi irregolari ovunque. Non si escludono sgocciolii, pioviggini o brevi sfiocchettate in Appennino senza accumulo. In giornata schiarite a ponente, nubi più compatte sul centro e il levante con possibili piovaschi tra Tigullio orientale e spezzino. Tendenza a generale miglioramento in serata con cielo in progressivo rasserenamento da ponente a levante.

Venti sostenuti da nord sul settore centro-occidentale della costa, in progressiva attenuazione fino a debole già in mattinata. Nel pomeriggio rotazione del vento a sud-ovest con intensità debole su tutta la regione. Mare da poco mosso a mosso. Temperature minime in calo, massime in generale aumento: sulla costa minime tra 5 e 10 gradi, massime tra 12 e 15 gradi; all’interno minime tra -3 e 2 gradi, massime tra 4 e 8 gradi.

Domenica 15 dicembre soleggiato e stabile ovunque a parte velature al mattino senza conseguenze.

Venti deboli o moderati da nord. Mare da mosso a poco mosso. Temperature in forte aumento su tutta la regione.

Lunedì 16 dicembre tempo soleggiato e con temperature stazionarie, venti deboli.