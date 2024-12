Liguria. Una breve parentesi anticiclonica porterà ad un aumento termico spiccato alle medie e basse quote sul comparto centro-occidentale del mediterraneo: tempo stabile e asciutto fino alla giornata di martedì, quando l’indebolimento dell’alta pressione stessa favorirà la rotazione delle correnti ai quadranti meridionali e ad un conseguente aumento della nuvolosità sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: cieli sereni o poco nuvolosi nelle prime ore della giornata su tutta la regione con possibile transito di nuvolosità di tipo alto sullo spezzino. A partire dalle ore pomeridiane locale aumento della nuvolosità tra Genovesato Occidentale e Savonese Orientale con interessamento progressivo in serata alle zone limitrofe e alle vallate interne. Pressoché sereno o poco nuvoloso sugli estremi di regione nella seconda parte di giornata.

Venti: deboli dai quadranti meridionali su tutti i settori, in rinforzo serale da Sud-Est sull’Imperiese. Mari: poco mossi o quasi calmi in mattinata e nel pomeriggio. Poco mossi o localmente mossi in serata sui settori Orientali.

Temperature: stazionarie le minime con valori al di sotto dello zero nelle zone dell’entroterra interessate a inversione, massime in generale aumento su tutti i settori (maggiormente in quelli costieri). Costa: Min: +6°C/+11°C – Max: +13°C/+18°C; interno: Min: -4°C/+4°C – Max: +7°C/+13°C.

MARTEDì 17 DICEMBRE: giornata caratterizzata dal progressivo aumento della nuvolosità sul Centro-Levante della regione, ove non si esclude qualche breve e localizzato piovasco. Più asciutto con cieli parzialmente o poco nuvolosi sul Ponente regionale e sui versanti padani Occidentali fino alle ore serali.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali sul settore Centro-Orientale. Deboli dai quadranti settentrionali sul Ponente. Mari: mossi su tutti i settori con rinforzi nella seconda parte della giornata sul Mar Ligure.

Temperature: in lieve aumento nei valori minimi con maggiormente apprezzabile sui settori costieri Centro-Orientali. In generale diminuzione le massime sulle coste del Genovesato e Spezzino. Stazionarie o in lieve diminuzione altrove.

MERCOLEDì 18 DICEMBRE: Nuvolosità serrata con piovaschi sparsi tra Genova e La Spezia per l’intero periodo. Più asciutto sul Ponente con locali aperture e nuvolosità medio-alta. Nebbie o nuvolosità bassa sui versanti padani. Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione sui versanti padani. Mari: poco mossi o mossi a Levante.