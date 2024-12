Meteo Liguria, ultimo fine settimana dell’anno all’insegna del sole

Liguria. La discesa dell’alta pressione nel Mediterraneo determinerà una progressiva attenuazione del vento in Liguria, oltre ad un aumento della nuvolosità bassa lungo le coste a partire da domenica sera.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 28 dicembre avremo il passaggio di velature al mattino, con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Cielo sereno nel pomeriggio.

Venti deboli o moderati da nord al mattino, in attenuazione fino a deboli variabili nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in aumento: sulla costa minime tra 7 e 14 gradi, massime tra 16 e 19 gradi; all’interno minime tra -2 e 8 gradi, massime tra 7 e 15 gradi.

Domenica 29 dicembre cielo sereno ovunque. Nubi basse in aumento in serata lungo le coste, invariato altrove.

Venti deboli in regime di brezza. Mare calmo. Temperature in calo lungo le coste specie nei valori minimi, stazionarie o in contenuto aumento nelle aree interne.

Lunedì 30 dicembre nubi basse lungo le coste, più soleggiati i versanti padani.

Ulteriore calo termico lungo la fascia costiera, venti moderati meridionali.