Liguria. Sole, ma anche venti di burrasca da Nord e temperature in calo nel meteo per Genova e la Liguria avvicinandosi al Natale. L’irruzione fredda, in rapida discesa verso il medio-basso Adriatico e i Balcani, causerà una rapida rotazione da parte delle correnti dai quadranti settentrionali sul Nord-Ovest. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

OGGI, LUNEDì 23 DICEMBRE: transito di nuvolosità medio-alta in mattinata sul centro della regione, in rapido dissolvimento nelle ore pomeridiane sul medio-Levante. Cieli pressoché sereni su tutti i settori (marittimi e padani) per l’intero periodo.

Avvisi: raffiche di Tramontana localmente superiori ai 50-60 Km/h sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovesato centro-occidentale. Ventilazione in rinforzo pomeridiano sul Mar Ligure con raffiche superiori ai 70 Km/h sui settori centro-orientali. Mari agitati in serata sul “Ligure” con onda significativa localmente superiore ai 4 MT.

Temperature: minime in lieve calo ovunque, ad eccezione dei versanti padani e in quota, ove la diminuzione delle temperature risulterà più netta. Massime in lieve diminuzione sui versanti padani, in quota e sulle vallate esposte alla ventilazione settentrionale del Savonese e del Genovesato. Stazionarie sulla riviera di Ponente. Costa: Min: +5°C/+11°C – Max: +11°C/+16°C; interno: Min: -4°C/+5°C – Max: +4°C/+10°C.

MARTEDì 24 DICEMBRE: giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato su tutti i settori per l’intero periodo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali sul centro-ponente e al largo. Deboli sul levante e sull’estremo ponente. Mari tra mossi e molto mossi al largo. Stirati o poco mossi sui settori costieri.

Temperature in lieve e ulteriore calo nei valori minimi sui versanti padani e in quota, con valori diffusamente sotto lo zero. Massime stazionarie sul centro della regione; In lieve aumento sulla Riviera di Levante.

MERCOLEDì 25 DICEMBRE: cieli sereni o velati su tutta la regione per l’intero periodo. Temperature in lieve aumento sui versanti marittimi e ventilazione settentrionale in progressiva scaduta durante la giornata. Mari poco mossi o quasi calmi.