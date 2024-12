Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 7 dicembre, al mattino avremo nubi in aumento sul settore centro-occidentale della regione con i primi piovaschi tra Voltrese e Savonese di Levante; cielo da sereno a velato altrove. Dal pomeriggio deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche su tutta la regione, con rovesci lungo la costa centro-orientale e quota neve in calo fino ai fondovalle dei versanti padani tra la sera e la notte. Quota neve lato costa attorno a 300-500 metri con possibili intrusioni più in basso sul settore centro-occidentale regionale nella notte con la Tramontana Scura. Fenomeni meno probabili su Imperiese e Savonese occidentale.

Venti

Moderati tra sud e sud-est, in drastica rotazione a nord fino a forti in serata sul settore centro-occidentale, permarranno venti tra est e sud est sullo Spezzino, in successiva rotazione a nord.

Mari

Mosso o molto mosso, fino ad agitato al largo per mare incrociato.

Temperature

In aumento le minime, drastico calo termico tra tardo pomeriggio e sera

Costa: Min: +8/+11°C – Max: +13/+15°C in forte calo dalla sera

Interno: Min: -1°C/+5°C – Max: +7/+9°C in forte calo dalla sera