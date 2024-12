Liguria. Meteo stabile e in prevalenza soleggiato. Si allontana definitivamente verso la Grecia la depressione che, oltre a portare la neve a quote medio-basse al centro-sud, ha portato una sostenuta ventilazione settentrionale sulla Liguria. Già da domani, però, avremo un aumento della nuvolosità per l’approssimarsi di una perturbazione sull’arco alpino, la quale potrà arrecare qualche locale, e non particolarmente significativo, effetto anche sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e fenomeni: gran parte della giornata a Genova e in Liguria sarà caratterizzata da un meteo con cieli sereni o al più velati sull’intero territorio regionale, dalla sera spesse stratificazioni medio-alte in aumento a partire da ponente.

Venti: tra la notte e il primo mattino deboli dai quadranti settentrionali, possibili rinforzi fino a moderati sul settore centrale. A seguire ventilazione debole di direzione variabile. Mare: poco mosso. Temperature: in generale lieve aumento: saranno comprese sulla costa tra 7 e 18 gradi, nell’entroterra tra -3 e 13.

Martedì 3 dicembre: al primo mattino molte nubi sull’intero territorio regionale, ma con bassa probabilità di precipitazioni significative. Dalla mattinata ampie schiarite a partire da ponente, in estensione al settore centrale nel pomeriggio, mentre a levante i cieli si presenteranno molto nuvolosi o coperti con possibili piovaschi associati.

Venti moderati dai quadranti orientali a levante, da nord altrove. In giornata raffiche fino a forti.

Mare da poco mosso a mosso. Temperature minime stazionarie; massime in calo a levante, stazionarie altrove.

Mercoledì 4 dicembre: nella prima parte di giornata nuvolosità sparsa e irregolare, maggiori spazi soleggiati nel pomeriggio. Temperature in lieve calo, ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.