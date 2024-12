Liguria. Permane sull’Italia centrale il minimo formatosi sul Mar Ligure nel weekend e rapidamente scivolato sul Tirreno centrale; situazione che inizierà a sbloccarsi verso metà settimana, quando l’anomalia in quota tenderà ad essere colmata e a traslare verso la penisola iberica. Nel frattempo, si avranno ancora condizioni di instabilità sull’Italia centrale, con neve sull’Appennino Tosco-Emiliano. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche localmente forti (fino a 60-70km/h) dai quadranti settentrionali agli sbocchi vallivi del Savonese, e sul settore marino adiacente.

Cielo e Fenomeni: proseguono le nevicate deboli (oltre 7-800m di quota) su dorsale Beigua-Reixa, Appennino Ligure di Levante ed Alpi Liguri nel corso della mattinata, con qualche possibile sconfinamento delle precipitazioni (a carattere di pioggia debole) nel Savonese interno.

Graduale diminuzione delle precipitazioni nel corso della giornata, mentre sul resto della regione condizioni di cieli molto nuvolosi o coperti nell’interno, da poco nuvolosi a molto nuvolosi invece sui versanti marittimi, con schiarite più decise sul ponente costiero.

Venti: raffiche localmente forti (fino a 60-70km/h) dai quadranti settentrionali agli sbocchi vallivi del Savonese, e sul settore marino adiacente. Venti moderati sempre dai quadranti settentrionali sul resto della regione

Mari: stirato sotto-costa sul settore centrale, mosso al largo e nell’Imperiese. Temperature: generalmente stazionarie. Costa: Min: +6/+11°C – Max: +9/+13°C; interno: Min: -4°C/+6°C – Max: 0/+9°C.

MERCOLEDì 11 DICEMBRE: giornata decisamente più asciutta, con qualche nube bassa ancora sui versanti padani del settore centrale. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della regione.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali, in rinforzo in serata su Savonese ed Imperiese. Mari: poco mosso, mosso in serata a ponente e al largo. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento.

GIOVEDì 12 DICEMBRE: giornata più soleggiata; nebbia al mattino sui versanti padani del settore centrale, in via di dissipazione nel corso della giornata. Mare stirato sotto costa a ponente, mosso al largo, poco mosso altrove. Minime in calo, massime stazionarie. [Seguire i prossimi aggiornamenti]