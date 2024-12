Liguria. Il minimo formatosi sul Mar Ligure nel weekend è rapidamente scivolato sul Tirreno centrale, e lì permarrà nei prossimi giorni, portando maltempo sul centro Italia e neve a quote collinari sull’Appennino Tosco-Emiliano. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche fino a burrasca (oltre 80-90km/h) da NE sui crinali esposti dell’Appennino di Levante, specialmente in nottata.

Cielo e Fenomeni: nella notte graduale esaurimento dei fenomeni, con nevicate deboli su Appennino Ligure di Levante (oltre 6-700m di quota), dorsale Beigua-Reixa ed Alpi Liguri. Possibile ancora qualche fiocco nel corso della giornata, mentre sul resto della regione condizioni di cieli nuvolosi o molto nuvolosi nell’interno, da poco nuvolosi a nuvolosi invece sui versanti marittimi, con schiarite più decise sul centro-ponente costiero.

Venti: moderati, localmente forti dai quadranti settentrionali, raffiche oltre 80-90 km/h sui crinali di levante, specialmente in nottata. Mari: stirato sotto-costa sul centro e levante, mosso al largo e nell’Imperiese.

Temperature: in aumento, specie nei valori minimi; massime stazionarie o in lieve calo, in leggero aumento a ponente. Costa: Min: +6/+11°C – Max: +9/+13°C; interno: Min: -3°C/+4°C – Max: +1/+9°C.

MARTEDì 10 DICEMBRE: prosegue la fase instabile con nuove deboli precipitazioni a carattere nevoso sopra i 7-800m su Appennino di Levante, dorsale Beigua-Reixa ed Alpi Liguri; pioggia debole sul centro-levante, più asciutto il ponente. [Seguire gli aggiornamenti]

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari: stirato sotto-costa, mosso al largo. Temperature: generalmente stazionarie.

MERCOLEDì 11 DICEMBRE: maggiore stabilita, ma ancora prevalenza di cieli nuvolosi o molto nuvolosi in particolare al mattino; miglioramento con maggiori schiarite nelle ore pomeridiane. Minime stazionarie, massime in aumento. [Seguire i prossimi aggiornamenti]