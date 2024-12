Masone sconfitto dalla Letimbro. Max Bruzzone: “Bisogna vincere queste partite se si vuole essere ambiziosi”

Massimiliano Bruzzone lo ripeteva da una settimana che la partita al Bacigalupo contro il fanalino di coda Letimbro si sarebbe potuta rivelare una “trappola” per il Masone. Così è stato visto che i genovesi hanno perso 1 a 0 contro una squadra che non aveva mai vinto e, soprattutto, dopo aver vinto il difficile derby contro la Campese sette giorni fa. L’allenatore ex Cairese, tra le altre, non cerca alibi e striglia i suoi.

“Pesa come pesano tutte le sconfitte – esordisce l’allenatore -. Se vogliamo ambire a fare qualcosa di buono bisogna portare a casa queste partite. Abbiamo preso l’ennesimo goal in maniera molto superficiale e molto stupida. Chi non ha visto la partita potrebbe non avere chiaro il numero di palle goal che abbiamo creato. Però serve buttarla dentro. Vuol dire che la Letimbro è stata più brava di noi“.

“Il Masone deve ambire a fare bene e quindi deve portare a casa partite come oggi. Dobbiamo farci un grosso esame di coscienza e ragionare. La squadra ha qualità e capacità ma non si può buttare via una partita così. Lo dico con massimo rispetto per tutti”.

Anche un pensiero sul contesto particolare in cui si è svolta la sfida: “Abbiamo giocato in uno stadio iconico del calcio ligure e anche del calcio nazionale. È stato motivo di grande soddisfazione giocare qui. Trasuda storia da tutte le parti.