Marco Bucci riceve il vaccino antinfluenzale: “Gesto di responsabilità per noi stessi e per gli altri”

Liguria. Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci si è vaccinato contro il virus influenzale aderendo alla campagna della ASL3 per garantire la continuità operativa dei servizi pubblici essenziali.

“Vaccinarsi contro l’influenza stagionale è un gesto di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri – commenta il presidente Marco Bucci -. In questo periodo dell’anno è fondamentale proteggere le persone più fragili, come i nostri familiari e i nostri anziani. Anche quest’anno, grazie al lavoro delle ASL e della nostra rete sanitaria, abbiamo garantito un servizio capillare su tutto il territorio ligure, rendendo il vaccino accessibile e vicino ai cittadini. La salute è un bene prezioso: tuteliamola insieme”.

La dose di vaccino è stata somministrata nell’ambulatorio allestito per i dipendenti della Regione Liguria nella Sala Colombo (sede di via Fieschi 15, Genova). Iniziata lo scorso 18 novembre, l’attività ambulatoriale per i dipendenti della sede genovese si concluderà oggi.