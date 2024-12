Maltempo e viadotti autostradali a Varazze: incontro in Provincia e piano per la prevenzione

Si è svolto un incontro tra la Provincia di Savona, il Comune di Varazze e Autostrade per l’Italia, mirato ad affrontare congiuntamente le criticità emerse nella gestione delle acque meteoriche, in particolare nelle aree interessate dalle infrastrutture autostradali.

La riunione, convocata su iniziativa del sindaco Luigi Pierfederici, ha visto la partecipazione del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, del consigliere provinciale Andrea Castellini e del vice sindaco Filippo Piacentini.

L’incontro si è reso necessario a seguito dei violenti eventi meteorologici che, nei giorni 16, 17 e 26 ottobre, hanno causato situazioni di pericolo sul territorio varazzino, presumibilmente collegate a disfunzioni delle reti di captazione e smaltimento delle acque meteoriche. Le criticità segnalate includono problemi nei sistemi di drenaggio dei viadotti Portigliolo e Mola, alcuni sottopassi, nonché infiltrazioni e ristagni lungo la carreggiata lato mare in direzione Genova.

L’obiettivo principale del confronto è stato delineare un piano operativo per prevenire ulteriori problematiche idrogeologiche in caso di futuri eventi calamitosi. Tra le proposte emerse, spicca l’impegno condiviso di effettuare sopralluoghi tecnici congiunti per valutare lo stato delle reti idrauliche e definire interventi correttivi per migliorare il deflusso delle acque bianche.

Il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti: “Il coordinamento con i gestori delle infrastrutture è fondamentale per sviluppare soluzioni efficaci e sostenibili. Solo attraverso un dialogo costante possiamo garantire la sicurezza del territorio e delle nostre comunità.”

Anche il consigliere Andrea Castellini ha espresso soddisfazione per il confronto, evidenziando l’urgenza di intervenire: “Questo incontro segna un primo passo verso un approccio integrato alla gestione delle acque meteoriche, necessario per prevenire situazioni di rischio che non possiamo più permetterci di sottovalutare.”

Il sindaco Pierfederici ha ribadito il valore della collaborazione con la Provincia e Autostrade per l’Italia, aggiungendo: “Ringrazio tutti i partecipanti per l’impegno dimostrato. È essenziale che questi tavoli tecnici conducano ad azioni rapide e condivise, perché la sicurezza dei cittadini deve rimanere la nostra priorità assoluta”.