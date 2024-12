Lutto nella Asl 2 Savonese per la scomparsa dell’urologo Pierluigi Cortese

Savona. La Asl 2 e l’ospedale San Paolo di Savona piangono la scomparsa del medico Pierluigi Cortese, urologo molto conosciuto e apprezzato da tanti pazienti.

Si è spento all’età di 65 anni, dopo un anno di malattia.

Numerosi i messaggi di cordoglio e commozione dal mondo della sanità savonese arrivati in queste ore alla famiglia.

L’Asl 2 partecipa al lutto e porge le sue più sentite condoglianze per la perdita del noto medico, ricordandolo come “figura di riferimento a livello sanitario, ma anche per le sue doti umane, sempre gentile e disponibile con i colleghi e gli stessi pazienti che aveva in cura”.

Cortese faceva parte dell’equipe specialistica del reparto di Urologia del nosocomio savonese ed era stato tra i primi a utilizzare il robot Da Vinci per la Laparoscopia nella chirurgia urologica.