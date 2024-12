Luna Park Savona, per l’Istituto Comprensivo Manzino non sarà gratis. La dirigente: “All’interno è vietato distribuire materiale pubblicitario”

Savona. Da qualche ora rimbalza la notizia sui social (e sta facendo rumore) che gli studenti dell’Istituto Comprensivo Manzino (Savona 3) non hanno ricevuto i biglietti omaggio, donati come ogni anno dai gestori, del Luna Park di Savona poiché la scuola si è rifiutata di distribuirli.

“I ticket erano stati consegnati alla segreteria dell’istituto, ma ci è stato comunicato successivamente che la scuola ha deciso di non distribuirli agli studenti. Quindi i ragazzi non riceveranno i biglietti omaggio ma per motivi che non dipendono da noi”, queste le parole scritte im un post su Facebook nella pagina ufficiale del Luna park Savona.

Post che ha suscitato clamore e scalpore da parte di alcuni genitori le cui lamentele sono arrivate fino a Palazzo Sisto. Ma la redazione di IVG ha voluto contattare la dirigente dell’istituto, la professoressa Maria Claudia Nencini, per alcune precisazioni: “Abbiamo un regolamento interno che vieta la distribuzione di qualsiasi materiale pubblicitario – spiega la preside – solamente per questo motivo non abbiamo distribuito i biglietti”.

“Ma ho detto chiaramente che potevano essere distribuiti ai ragazzi all’uscita della scuola – aggiunge – e ho anche aggiunto che avrei parlato senza alcun problema con i gestori del Luna Park. Sono a disposizione”.

Insomma una scelta che ha fatto discutere e, che con ogni probabilità, farà ancora parlare ma una scelta in linea con le direttive didattiche.