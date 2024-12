Loano, l’assessore Cepollina sul pagamento della Tari: “Dalla minoranza le solite polemiche pretestuose”

Loano. “In riferimento alle solite, pretestuose, polemiche della minoranza consiliare concomitanti con l’arrivo della ‘bolletta della TARI” intendo specificare che l‘aumento, quantificato tra il 4% ed il 5%, uno dei più bassi dell’ambito provinciale altro che “stangata”, è stabilito dal Piano Economico Finanziario approvato dalla Provincia e si basa su molteplici variabile come, in primis, l’aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti, poi gli adeguamenti al “costo della vita” dei restati costi. Ricordo che l’intero costo del servizio di raccolta, smaltimento rifiuti, pulizia urbana deve essere coperto dalla TARI”. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore loanese all’ambiente e al verde pubblico Giovanni Battista Cepollina.

“Non comprendo dove sia la ‘beffa’ – spiega – per il periodo di invio e pagamento della ‘bolletta’, proprio per agevolare in particolare le attività produttive il pagamento a fine anno o con seconda rata a febbraio è stato pensato anche per far pagare dopo gli incassi natalizi e non ad ottobre o novembre in periodo ‘morto’ per commercio e turismo. Forse i consiglieri di minoranza non sanno, nonostante glielo abbia ribadito in un recente Consiglio Comunale, che non possiamo “ridiscutere il contratto” con SAT perché per accordi a livello provinciale i contratti preesistenti sono stati prorogati per tre anni e ne è passato solo uno, quando SAT ci proporrà il nuovo contratto di servizio sarà cura dell’amministrazione verificarlo ed adattarlo alle nostre esigenze con la collaborazione di tutte le associazioni di categoria e pure della minoranza se abbandona l’atteggiamento da “teatrino della politica” e vuole contribuire effettivamente al miglioramento del servizio”.

“Nel frattempo l’ufficio Ambiente ha contatti costanti con SAT per segnalare le problematiche riscontrate sul territorio seguendo l’attuale contratto, molte situazioni si sono risolte con interventi concordati ed effettuati nel breve periodo (nuova sistemazione cassonetti in più punti della città, sistema di raccolta attività non residenziali sia in estate sia nel resto dell’anno, ad esempio). Altre problematiche sono state segnalate ufficialmente tramite la Provincia di Savona, ente di collegamento e controllo, e discusse più volte, anche nei giorni scorsi con discussioni “franche ed animate” che qualche risultato hanno portato (la reintroduzione degli eco ausiliari, una maggior pulizia del centro storico e di altre vie con idropulitrice, il concordato aumento dei passaggi di pulizia cassonetti in aree pubbliche) altri incontri seguiranno ad inizio 2025 per risolvere altri problemi esistenti segnalati ufficialmente a SAT ed alla Provincia di Savona”, conclude.