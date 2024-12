Loano, in pensione il sovrintendente capo della Polizia Locale Claudio Giusto

Loano. Con il 2024 giunge al termine una lunga e onorata carriera di Claudio Giusto, sovrintendente capo della Polizia Locale di Loano.

Classe 1960, Giusto è entrato in servizio come agente stagionale nel 1984; ha assunto il ruolo a tempo indeterminato nel maggio del 1986, sotto la guida dell’allora comandante Bruno Vescovi. Il suo percorso professionale è stato vario e ricco di esperienze. Dai primi incarichi di viabilità e rispetto dei regolamenti comunali, Claudio è diventato responsabile dell’ufficio “annona” (polizia commerciale) occupandosi di mercati e fiere, fino ai controlli edilizi. Negli ultimi anni ha svolto accertamenti anagrafici e notifiche, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento per i cittadini e per i nuovi agenti, ai quali ha tramandato un ricco bagaglio di conoscenze ed una miriade di dettagli su Loano e la sua gente.

“Claudio Giusto ha dedicato 40 anni della sua vita a garantire ordine e sicurezza alla comunità loanese – ricordano il sindaco di Loano Luca Lettieri ed il comandante della polizia locale Gianluigi Soro – Ha vissuto e ha contribuito a realizzare la grande trasformazione delle funzioni della Polizia Locale, che nel tempo ha ampliato le sue competenze andando ad occuparsi, oltre che dei semplici controlli di sosta e viabilità, anche di temi complessi come la sicurezza urbana (e la collaborazione a tutto tondo con la Polizia dello Stato) e la lotta allo spaccio, la tutela dell’ambiente ed il contrasto a nuovi reati come stalking e violenza di genere. Oggi il comando di Loano vanta specialità ben definite, molte delle quali Claudio ha visto nascere e crescere”.

“Durante il suo lungo servizio, Claudio non ha mai perso di vista l’importanza del rapporto umano e con la Città. Ha lavorato a stretto contatto con i cittadini, offrendo spesso una prima risposta ai loro problemi e contribuendo con impegno a migliorare la qualità della vita urbana. Il suo invito ai giovani è molto chiaro: ‘Consiglio questo lavoro ai giovani – afferma – perché a fronte di qualche sacrificio dà grandi soddisfazioni e permette di conoscere da vicino la città e le sue necessità’. Loanese doc, Claudio non ha mai dimenticato le sue radici, anche quando il lavoro lo ha messo di fronte a situazioni difficili, come dover sanzionare conoscenti e amici. ‘Nonostante tutto, ho sempre trovato comprensione e collaborazione da parte dei miei concittadini’, racconta con gratitudine. La città di Loano è cambiata molto nel corso degli anni: dai suoi quartieri centrali si è espansa in ogni direzione, accogliendo una popolazione sempre più numerosa. Claudio ha osservato questa trasformazione con l’occhio attento di chi ama il proprio territorio, contribuendo con il suo lavoro a rendere Loano un luogo migliore per tutti”.

“Ora che il momento della pensione è arrivato, il Comune e il comando della Polizia Locale di Loano gli augurano una nuova fase della vita altrettanto ricca di soddisfazioni. I colleghi continueranno a percorrere le stesse strade senza dimenticare che Guardia del Comune, Vigile Urbano, Agente della Polizia Municipale e oggi della ‘Locale’ sono tante tappe della propria storia professionale, tutte vive e presenti e che tradizione e innovazione altro non sono che facce della stessa medaglia come dimostra il lungo percorso e l’esempio quotidiano di Claudio Giusto. Grazie, Claudio, per la dedizione e la professionalità che hai dimostrato in questi 40 anni di servizio”.