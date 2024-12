Loano, il Comune bandisce gara per la gestione delle sei spiagge libere attrezzate e dello stabilimento Ondina

Loano. Il Comune di Loano ha indetto un bando di gara per l’affidamento della gestione delle sei spiagge libere attrezzate comunali e dello stabilimento Ondina per la durata di tre anni (dal 1^ maggio 2025 al 31 dicembre 2027).

Nel dettaglio, il bando prevede l’affidamento dell’organizzazione, della gestione e della conduzione dei bagni comunali Ondina (con un fronte mare lineare di 51.05 metri) e delle spiagge libere attrezzate Delfino (fronte mare di 35,20 metri con annesso chiosco bar), Lampara (fronte mare di 40,70 metri con chiosco), Medusa (con fronte mare di 22,15 metri), Murena (fronte mare di 19,40 metri), Ippocampo (fronte mare di 24,75 metri), Stella Marina (fronte mare di 38,70 metri), tutte in concessione al Comune di Loano.

Il Comune di Loano metterà a disposizione del gestore l’attrezzatura di proprietà finalizzata alla messa in opera dello stabilimento. Il gestore sarà autorizzato ad installare altra attrezzatura (ad esempio attrezzatura acquistata come offerta migliorativa, ma anche attrezzatura di proprietà) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall’ufficio demanio circa la disposizione dell’arenile. Non è oggetto del bando la concessione demaniale dell’area occupata dai chioschi bar dei bagni Ondina, Lampara, Murena, Medusa, Ippocampo, Stella Marina in quanto la relativa licenza è assentita a terzi.

Oltre alle normali attività di gestione e manutenzione delle spiagge, tra gli impegni a carico del concessionario figurano anche: il servizio di elioterapia almeno in uno stabilimento durante l’anno; il servizio di ausilio alla balneazione in almeno tre stabilimenti con utilizzo della sedia “Tiralo” durante la stagione balneare; la predisposizione di una “spiaggia per cani” con un progetto finalizzato ad ampliare il più possibile l’ospitalità degli amici a quattro zampe.

E ancora: la realizzazione di particolari iniziative di sviluppo turistico e sociale (quali l’implementazione del servizio “Tiralo” in tutte le Sla e agli Ondina, l’accoglienza di gruppi di giovani, di anziani e di soggetti in condizione di disagio sociale segnalati dall’amministrazione comunale, con uso gratuito dei servizi fino ad un massimo di un ombrellone e relative sdraio per spiaggia); l’organizzazione del cimento invernale di nuoto nella data definita dall’amministrazione comunale ed almeno quattro appuntamenti di cinema in spiaggia.

La base d’asta è di 480 mila euro più Iva per tre anni. Sarà valutata l’offerta economica più vantaggiosa.

Le offerte vanno presentate entro le 23.59 del 26 gennaio 2025 tramite la piattaforma Traspare. Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Loano o a questo indirizzo.