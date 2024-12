Loano: il 7 dicembre torna l’International Fight Show, il più importante galà di sport da combattimento in Liguria

Loano. Sabato 7 dicembre al PalaGarassini di Loano si terrà la diciassettesima edizione dell’International Fight Show, prestigioso galà di sport da combattimento organizzato dall’Asd Team Perlungher sotto l’egida del Centro Sportivo Educativo Nazionale e con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano che anche quest’anno vedrà la partecipazione di tanti atleti italiani ed internazionali.

Inaugurato nel 2004, l’International Fight Show è ormai riconosciuto come il più grande e importante evento sportivo internazionale di arti da combattimento in Liguria. Creato da Giovanni Perlungher, atleta professionista ed ex-campione mondiale di kickboxing, la sua eredità affonda le radici nel DNA più puro degli sport da combattimento a livello agonistico: “Con uno sguardo al futuro che ci permette di migliorarci e adattarci ai cambiamenti e promuovere i nostri valori attraverso uno show che soddisfa sia i fan che chi cerca uno spettacolo da condividere con gli amici o la famiglia. L’Ifs non solo promuove gli sport da combattimento come un mezzo per raggiungere equilibrio mentale, apprendere disciplina e rispetto delle regole, e mantenere una forma fisica sana, ma offre anche un’esperienza unica. Intrattenimento e adrenalina, ospiti di rilievo dal mondo dello sport e dello spettacolo, interviste esclusive, performance di cheerleading, street food e molto altro”.

Anche quest’anno, dunque, il palazzetto dello sport loanese tornerà ad essere la cornice dell’evento ligure più atteso nell’ambito degli sport da combattimento. Un evento internazionale con un programma di grande richiamo per gli appassionati che affolleranno le tribune: un sapiente mix di atleti, di fama nazionale e internazionale, nonché belle speranze e fighters in crescita nel movimento sportivo ligure.

Gli incontri prenderanno il via già dal mattino: alle 9 saliranno sul ring i bambini, piccoli campioni che a livello di forza, coraggio, impegno e determinazione non hanno nulla da invidiare ai colleghi più grandi.

A partire dalle 17 prenderà il via la Pre-Card, ovvero gli incontri di atleti provenienti da più parti d’Italia con un notevole bagaglio di livello tecnico-agonistico che si concluderà con un “prestige fight” tra un atleta proveniente dalla vicina Francia e uno ligure: Alessandro Cizmic (Team Momo Genova).

Ma è dalle 20 che il vero show avrà inizio: tra i match tanto attesi ricordiamo quello tra Clement Nguyen (USP Boxing Parigi) e Noah Di Silvestro (Team Momo Genova) che si contenderanno la cintura di Tiger King. Alessio Fiore (ASD Warrior Thai) contro Mirko Stango (Team Sparta Alessandria), Demis Baris (Khaliss Gym Boudeaux) contro Osama Boudabsa (Kombat Team Alassio) e Noemi Melgar (Khaliss Gym Boudeaux) contro Anita Privitera (Team Petrosyan Milano) sono gli altri combattimenti di maggior risalto.

A difendere i colori del Team Perlungher in una serata che si preannuncia a dir poco spettacolare ci sarà Matteo Alberighi, che sarà impegnato in un match di muay thai (disciplina che oltre a colpi di pugni e calci vede l’uso di gomiti e ginocchia) contro Adam El Gharras (Black Eagle Brescia).

Assolutamente da non perdere il titolo mondiale IKC -75 kg tra l’atleta francesce di Boudeaux Dimitri Wolff e un atleta già plurititolato che ha dato grande prestigio a questo sport: Giovanni Spanu (Kombat Team Alassio). Quest’anno nel torneo “Memorial Domenico ‘Mimmo’ Polizzano”, nella tradizionale formula ad eliminazione diretta di tre round da tre minuti ciascuno, si sfideranno l’italiano Yassin Rezgui (Raini Clan Roma), l’albanese Franc Augaliu (Gladiatori del Ring 77 Massa Carrara), il francese Ibrahim Kali (Khaliss Gym Boudeaux) e il rumeno Andrei Andreescu (Stoica Brothers Bucarest).

I tifosi potranno anche soddisfare il proprio appetito grazie al food truck posizionato all’esterno del palazzetto che offrirà una selezione di cibi e bevande per tutti i gusti. Per informazioni e prevendite è possibile contattare il numero 320.6335097.