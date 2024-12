Loano e Boissano in lutto per la scomparsa di Rosanna Buffa, storica commerciante e ristroratrice

Loano/Boissano. Le comunità di Loano e Boissano sono in lutto per la scomparsa di Rosa “Rosanna” Vaulato (vedova Buffa), nota per essere stata la titolare di numerose attività di ristorazione dagli anni ’60 agli anni ’90 del secolo scorso. Aveva 86 anni.

Originaria di Torino, dove con il marito Beppe Buffa aveva avuto un bar per alcuni anni, a metà degli anni ’60 si era trasferita in Riviera con la famiglia. Dopo aver avuto in gestione una struttura ricettiva nel centro storico loanese, tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’80 sempre col marito era stata proprietaria del ristorante-albergo Sayonara sulla via Aurelia; successivamente la coppia aveva gestito la bocciofila di Loano e poi ancora un campeggio. Ma il locale più famoso di Rosanna e Beppe era certamente l’omonima trattoria “Rosanna e Beppe” di località Meceti a Loano, gestita dal 1985 al 1995.

Rosanna Vaulato lascia i figli Roberta con Michele e Maurizio con Simona, i nipoti Greta con Luca, Roberto, Sara ed i parenti.

Il rosario sarà recitato oggi, martedì 10 dicembre, alle 18 nella camera ardente del Santa Corona. Il funerale si terrà mercoledì 11 dicembre alle 15 nella parrocchia di Santa Maria Maddalena di Boissano.

I familiari chiedono non fiori ma una donazione a “La fattoria di Cinzia” Odv tramite l’Iban IT66K0303249250010000402907.

Tutta la redazione di IVG, il team di Edinet e l’editore Matteo Rainisio si uniscono al dolore dei colleghi Greta e Luca. A loro e ai loro familiari il più sentito abbraccio da parte di tutti noi.