Lo sport come strumento di inclusione delle persone: se ne discute a Savona

Savona. “Lo sport come strumento di inclusione delle persone”. È questo il seminario proposto dalla delegazione regionale Ansmes Liguria, in collaborazione con il Comitato provinciale Ansmes e Coni Point, in programma per mercoledì 11 dicembre alle ore 17 a Savona, in via Montenotte 2, nella sala “Lelio Speranza” di Sport e Salute.

Lo sport è linguaggio universale di inclusione e multietnicità. Lo scopo dell’iniziativa è di implementare l’attività didattica incorporata e proporre pratiche educative volte verso il fair-play, lotta al razzismo, inclusione sociale di minoranze e persone con disabilità all’acquisizione del senso di appartenenza in special modo nel contesto scolastico.

Alla kermesse che si avvale del patrocinio del comune di Savona, parteciperanno: Roberto Pizzorno, giornalista Delegato regionale Ansmes Liguria e delegato Coni Savona, Francesco Rossello, assessore allo sport comune di Savona, Edo Pampuro tecnico paralimpico, Sandro Boraschi Commissario tecnico Nazionale paralimpica Fipe, Jack Valle Coordinatore provinciale Savona del Mim (Ministero Istruzione e del Merito), Felicino Vaniglia sociologo dello sport, Giuseppe Corso delegato Provinciale Cip e Carlo Delfino medico sportivo. Moderatore sarà la giornalista Laura Sicco.