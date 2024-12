LNI Savona, due medaglie d’argento e una di bronzo ai campionati regionali indoor

Genova. I campionati regionali e nazionali di canottaggio indoor si sono svolti domenica 15 dicembre a Genova nella sede della Canottieri Elpis, su una schiera di remoergometri e la proiezione sullo schermo della posizione virtuale di ogni vogatore, dove gli atleti della Lega Navale di Savona hanno conquistando due medaglie d’argento ed una di bronzo in riferimento alla fase regionale.

La formula prevedeva lo svolgimento delle gare in ogni regione per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale ed il trasferimento dei risultati in campo nazionale per il confronto fra tutte le regioni.

La prima medaglia d’argento è stata conquistata da Paola Maria Carlotta Malinconico nella categoria degli under 17 metri 2.000, con al via 6 concorrenti. Al termine di una gara molto combattuta che ha condotto spesso in testa, Paola è stata superata solo nel finale per pochi secondi dall’atleta del Rowing Club Genovese ma ha comunque ottenuto il suo miglior tempo assoluto di sempre che equivale ad una vittoria nella sfida a migliorare sempre. L’ottima prestazione di Paola è avvalorata anche dal 22° posto nella classifica nazionale su 55 concorrenti.

La medaglia di bronzo se l’è aggiudicata Giulio Boatini nella categoria degli under 17 metri 2.000, con 13 partecipanti. Si è trattato di una gara al cardiopalma per il continuo avvicendarsi al comando dei primi tre classificati che hanno chiuso la prova con distacchi minimi. Anche nel caso di Giulio il suo terzo posto gli ha fatto ottenere il suo miglior tempo di sempre, che lo ha posizionato in campo nazionale al 24° posto su 160 partecipanti.

L’altra medaglia d’argento è andata a Michele Loffredo nella categoria di atleti compresi nella fascia di età 23-39 che lo ha costretto a correre sulla distanza di 2.000 metri nonostante la sua appartenenza alla categoria master, che normalmente corre sui 1.000 metri, ma gli è stata riconosciuta giustamente la sua posizione con un meritato 2° posto.

La trasferta è risultata quindi molto positiva ed ha chiuso l’attività agonistica 2024 dei giovani canottieri della Lega Navale di Savona che, passate le festività di fine anno, penseranno già al prossimo 2025.