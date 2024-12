L’Istituto Alberghiero FM Giancardi di Alassio presenta “Assolo Pigato”

Alassio. In collaborazione con il Comune di Ranzo e nell’ambito del progetto “Ranzo Is Wine”, gli studenti dell’Istituto Alberghiero FM Giancardi di Alassio hanno elaborato un menu di Natale dedicato al “principe” dei bianchi della Liguria, il Pigato. Questo menu, denominato “Assolo Pigato”, è stato progettato per valorizzare le eccellenze enogastronomiche della Liguria, includendo ingredienti di alta qualità come l’Olio Dop Riviera Ligure, l’aglio di Vessalico, i carciofi di Albenga e il pescato del Mar Ligure.

Il menu “Assolo Pigato” propone: Gamberi Aromatizzati al Sale della Liguria su Vellutata di Patate Viola con Riduzione al Pigato; Risotto Cremoso al Pigato con Perle di Melograno; Totani su Letto di Carciofi con Coulis di Zabaglione Salato al Pigato e Delizia della Valle Arroscia con Crema Chantilly al Passito di Pigato.

Questa iniziativa, patrocinata dall’Associazione dei Comuni delle Antiche Vie Del Sale, ha permesso ai futuri chef e maître di acquisire conoscenze e competenze nel campo dell’innovazione culinaria e dell’enologia, grazie anche al prezioso contributo del sommelier Federico Moisello. Questa unità didattica multidisciplinare ha visto gli studenti impegnati in un progetto di ricerca che ha coinvolto diversi ambiti, dal territorio ai prodotti tipici, dalla scienza dell’alimentazione all’enologia. L’evento ha rappresentato un’opportunità unica per gli studenti di mettere in pratica le loro abilità culinarie, celebrando al contempo i prodotti e le tradizioni della loro terra.

Le ricette elaborate saranno poi promosse nell’ambito del progetto Destination Management Organization “Ranzo IsWine” e presentate sui canali di TGevent Television in tutta Italia. Il progetto “Ranzo Is Wine”, ideato da Franco Laureri, mira a promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio, mettendo in risalto la storia, la cultura e la tradizione vitivinicola di Ranzo.

Le video ricette realizzate durante questa iniziativa rappresenteranno un patrimonio culturale che verrà valorizzato attraverso campagne di social media marketing, contribuendo a diffondere la conoscenza e l’apprezzamento dei prodotti “made in Liguria” in tutta Italia. “Questo progetto, ha evidenziato il Sindaco di Ranzo, Giancarlo Cacció, rappresenta un’importante opportunità per il nostro territorio. L’integrazione tra l’educazione enogastronomica e la promozione delle nostre eccellenze locali è fondamentale per valorizzare le risorse del nostro comune e creare nuove prospettive di sviluppo per tutta la Valle Arroscia”.

“La nostra scuola, evidenzia Massimo Salza, dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero FM Giancardi di Alassio, è sempre più orientata a fungere da ponte tra la formazione e il mondo del lavoro, offrendo ai nostri studenti esperienze concrete che li preparano a diventare protagonisti dello sviluppo economico e turistico del nostro territorio. Collaborazioni come quella con il Comune di Ranzo e il progetto ‘Ranzo Is Wine’ rappresentano un esempio perfetto di come la scuola possa essere al servizio delle aziende e dei territori, contribuendo non solo alla formazione dei nostri giovani, ma anche alla valorizzazione delle eccellenze locali. Crediamo fermamente che l’integrazione tra istruzione, innovazione e promozione delle risorse territoriali sia la chiave per un futuro prospero e sostenibile per la nostra comunità”.

Come sottolinea Franco Laureri, Destination Manager di Ranzo: “La scuola e gli studenti dell’Istituto Alberghiero FM Giancardi di Alassio svolgono un ruolo cruciale come futuri ambasciatori delle eccellenze del ‘made in Liguria’. La loro passione e dedizione sono essenziali per promuovere e valorizzare i prodotti del nostro territorio, garantendo che la tradizione e l’innovazione continuino a coesistere e a prosperare”.