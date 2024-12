Liste di attesa il male della sanità, ma Bucci indica i risparmi come priorità: il rischio è di essere costretti a non curarsi

Savona. La sanità, assieme al lavoro, è al centro delle preoccupazioni degli italiani. Lo certificano i sondaggi, le proteste, il tema degli scioperi. Sanità significa principalmente liste di attesa e privatizzazioni, cioè costi per i cittadini, molti dei quali non possono permettersi di affrontarli e devono addirittura rinunciare a curarsi.

Non fa eccezione la Liguria, anzi la guida di Toti si è spinta molto verso la privatizzazione, a cominciare dal caso estremo dell’elisoccorso, che sottrae ingenti risorse alla sanità in generale.

Arriviamo quindi a casa nostra, con il nuovo presidente Marco Bucci, che ha però anteposto alle liste di attesa un’altra priorità, quella della riduzione del deficit. I due aspetti sembrano in contraddizione: se si punta al risparmio difficilmente si può ridurre le liste di attesa, anche se Bucci ha indicato alcune strade che però sono tutte da verificare.

In questo ragionamento non c’è nulla di politico, vogliamo chiarirlo subito, perché chiunque, di qualsiasi parte politica, si troverebbe di fronte agli stessi ostacoli.

Veniamo all’Asl 2. Recenti classifiche – sintetizziamo – l’hanno collocata ai primi posti per prevenzione e agli ultimi per liste di attesa. Appunto.

La strada indicata da Bucci non sembra aiutare. Risparmiare significa in sostanza meno prescrizioni, agire direttamente o velatamente su chi le prescrizioni le fa, a cominciare dai medici di famiglia, che devono agire, in scienza e coscienza, nell’interesse unico e sovrano degli assistiti, non del bilancio dell’Asl.

I casi di liste d’attesa assurdi sono tanti e molto noti. Noi aggiungiamo la testimonianza per una visita dermatologica prescritta per una patologia importante a 30 giorni. Caso delicato, ma pur sempre di una visita si tratta. Dopo 60 giorni, quindi il doppio del previsto, la visita non era ancora fissata, né soprattutto c’era l’ombra di una previsione nonostante tre solleciti. E questo è forse l’aspetto più grave.

Fortuna non migliore ha avuto la richiesta, questa solo di pochi giorni, di usufruire gratuitamente di una visita intramoenia. E’ un diritto, ma vi si accede solo tramite una complessa procedura trattata dall’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) e senza contatto a voce. E’ arrivata soltanto una mail di presa in carico, senza alcuna data. La solita burocrazia che porta a un unico risultato: chi se lo può permettere si paga la visita privata, chi non può rinuncia a curarsi.