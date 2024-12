Liste d’attesa, l’idea di Bucci per la presa in carico dei pazienti cronici: “Visite ed esami prenotati per tre anni”

Genova. Piani triennali per la presa in carico dei malati cronici. È una delle novità annunciate da Bucci per l’abbattimento delle liste d’attesa della sanità in Liguria. Il governatore ne ha parlato oggi a margine del convegno organizzato dallo Spi Cgil a proposito di cambiamenti climatici ed effetti su anziani e territorio.

“Abbiamo intenzione di fare un grosso cambiamento nei programmi – ha spiegato Bucci -. Faremo in modo che gli ospedali e i medici decidano già dall’inizio, cioè dal primo momento in cui il malato cronico viene individuato, tutto il programma di visite ed esami che devono essere fatti in un’ottica di almeno tre anni, così vengono tutti prenotati e non c’è bisogno di mettersi in lista d’attesa. Questo è fondamentale per garantire il servizio a tutti gli anziani”.

Di fatto è uno dei punti del programma che Bucci ha presentato martedì scorso in consiglio regionale: nel documento si parla di “percorsi dedicati di presa in carico per pazienti oncologici e cronici, garantendo loro canali preferenziali per visite, esami e trattamenti, in modo da evitare attese inutili e migliorare la qualità della vita”.

Nella strategia del presidente rimane centrale l’idea di far lavorare le apparecchiature diagnostiche per 18 ore al giorno facendo ricorso agli straordinari per il personale sanitario. Nel programma si parla anche di “aumento delle risorse per prestazioni in aree critiche come la diagnostica per immagini, ortopedia e cardiologia aumentando la disponibilità di tecnologie e personale dedicato, così da accelerare i tempi di esecuzione e refertazione”.

Non è ancora chiaro se la nuova giunta, che ieri ha approvato i primi provvedimenti anche in tema di sanità, seguirà la stessa linea tracciata da Toti, che aveva previsto 35 milioni di euro di risorse ai privati (spendendone circa un quinto) per acquistare prestazioni e recuperare terreno. Bucci ha chiarito più volte la sua filosofia: in prima battuta si finanzia il pubblico, dopodiché “al cittadino non interessa” se l’esame è erogato da una Asl o da un’azienda convenzionata: l’importante è “non pagare e non aspettare”.

Nelle prossime settimane sarà da capire cosa prevede il piano in 12 punti per abbattere le liste d’attesa studiato da Enrico Castanini, direttore generale di Liguria Digitale e già cooptato nella squadra di tecnici che affiancheranno l’assessore Nicolò.