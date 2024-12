Liste d’attesa in Liguria: solo il 60% delle prestazioni con il Cup, il resto è gestito dagli specialisti

Liguria Un esame diagnostico prescritto dal medico di medicina generale può avere attese diverse rispetto allo stesso prescritto da uno specialista. L’esperienza diretta è capitata non solo a chi scrive. Sono gli stessi operatori Cup a specificare che con la ricetta del medico di medicina generale ci sono determinati posti, mentre la visita specialistica dà la possibilità di essere inseriti in agende diverse e con tempi di attesa più ragionevoli.

La questione ha un suo senso anche se si fatica a comprenderne la ragione, perché sembra che il medico di famiglia venga considerato un professionista di serie B rispetto agli altri e soprattutto il risultato è l’impressione di essere respinti da un sistema che ha logiche a volte difficili da accettare come l’impossibilità di prenotare in contemporanea una mammografia e l’ecografia al seno, esame quest’ultimo che viene consigliato di fare a meno di sei mesi di distanza dal primo e preferibilmente nella stessa struttura.

A chiarire la situazione è Andrea Stimamiglio, segretario ligure della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale: “Solo il 60% delle prestazioni viene gestito dal Cup, il resto fa parte delle agende interne a discrezione degli specialisti. Questo aspetto penalizza a mio parere il cittadino ed è un ulteriore fattore che contribuisce a creare le liste d’attesa per le visite specialistiche. Se il medico di medicina generale fa bene il suo lavoro di diagnosi, perché creare la necessità di un altro appuntamento per raggiungere lo stesso obiettivo?”.

La divisione è stata creata per favorire i percorsi ospedalieri e pazienti che hanno effettivamente necessità, ma per Stimamiglio si tratta di un metodo che ha pro e contro: “Io sarei per le pari opportunità a tempo zero per tutti”, afferma il segretario della Fimmg.