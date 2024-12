Lions e Leo Club Loano Doria, durante la “Cena degli Auguri” raccolti fondi per la realizzazione di un bosco

Loano. Eccezionalmente per quest’anno il Lions e Leo Club Loano Doria hanno organizzato la consueta “Cena degli Auguri” nello splendido e fiabesco ristorante del monastero di Millesimo, gestito dallo chef Matteo Pantoliano.

La serata si è svolta in un’atmosfera di festa e di convivialità che non ha messo in secondo piano i principi cardine dell’etica lionistica.

Lo scambio degli auguri tra i soci si è svolto rispettando la tradizione di realizzare un service molto importante.

Quest’anno, infatti, grazie all’acquisto di cucchiaini da miele proposti dal Gruppo Ambiente del Distretto 108Ia3, il ricavato verrà totalmente devoluto per la realizzazione del “Bosco 108Ia3” che entro qualche anno potrà fornire enormi quantità di ossigeno al nostro amato territorio.

È stata, inoltre, organizzata una lotteria a cui tutti i soci hanno partecipato: quest’anno, grazie agli sponsor che hanno omaggiato i primi tre premi, è stata molto ricca.

Come ringraziamento al Gruppo Ferraro, al Centro Ottica Di Stefano Pace di Loano, e all’agenzia di viaggi “I viaggi del Principe” di Savona, è stato consegnato il guidoncino ufficiale del Lions Club Loano Doria.

Il ricavato della serata verrà utilizzato per i service del proseguo dell’anno lionistico.