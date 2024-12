Liguria nella morsa del vento fino a Natale. Arpal: “Attese raffiche molto intense superiori ai 100 km/h”

Liguria. Dopo le raffiche più isolate, ma molto intense, di questa notte (Marina di Loano 114km/h e Arenzano 103km/h) il vento continuerà a essere protagonista dei prossimi giorni. In questo momento stiamo vivendo una fase di tregua, ma dalla serata di oggi il minimo di pressione che si sta spostando dall’Adriatico verso sud-est richiamerà ancora raffiche molto intense anche sulla Liguria.

In particolare il vento tornerà ad aumentare inizialmente sul settore alpino di ponente, per arrivare alle intensità massime sul centro della Liguria in tarda serata e nella notte: le raffiche saranno diffusamente superiori ai 100 km/h anche a livello del mare.

La settimana di Natale si annuncia secca e serena, con la presenza di correnti favoniche per più giorni: cieli tersi e temperature da domani in aumento. Mare molto mosso o localmente agitato al largo, stirato sotto costa.

Questo l’avviso completo in vigore oggi e domani: gli eventi più intensi inizieranno nella serata odierna.

OGGI, LUNEDì 23 DICEMBRE: venti settentrionali in temporanea attenuazione a moderati o localmente forti nelle ore centrali, in nuovo rinforzo fino a burrasca dal tardo pomeriggio a partire da A, B e rilievi di D ed E; in tarda serata ulteriore deciso rinforzo fino a burrasca forte su B con locali raffiche fino a 80-100 km/h sulla costa, 100-120 km/h sui crinali. Moto ondoso in calo ma con mare ancora molto mosso per residua onda lunga da ovest-sudovest sulla costa di C.

DOMANI, MARTEDì 24 DICEMBRE: dalle prime ore della notte venti dai quadranti settentrionali di burrasca forte con raffiche fino a 100-120 km/h su crinali, sbocchi vallivi e capi esposti di B e parte orientale di A (Finalese, Albenganese), fino a burrasca su C, D ed E con locali raffiche fino a 70-90 km/h; ventilazione in attenuazione nel corso del pomeriggio fino a forti in serata.

DOPODOMANI, MERCOLEDì 25 DICEMBRE: venti dai quadranti settentrionali moderati o localmente forti (40-55 km/h), specie sui crinali e agli sbocchi vallivi.