Lieto fine per il 14enne vittima di bullismo: primo giorno nella nuova scuola, “ora è contento”. La madre presenta esposti contro bulli e prof

Provincia. “Ieri per mio figlio è stato il primo giorno nella nuova scuola, e ora è contento. Ringrazio il dirigente, che si è attivato per accelerare i tempi, e le nuove insegnanti, che sono state molto gentili con lui. Ma la sua storia sembra una favola moderna alla rovescia: tutti schierati con gli aguzzini nel deridere la vittima, per timore di passare per ‘eroi’. E allora ho presentato esposti sia contro i ragazzi che hanno bullizzato mio figlio sia contro gli insegnanti che non sono intervenuti, perché fatti come quelli vissuti da mio figlio non accadano più”.

A parlare è la donna che due settimane fa ha contattato IVG per raccontare una storia di bullismo e discriminazione: quella di Matteo (nome di fantasia), un 14enne del ponente savonese che sarebbe stato vittima a lungo di dispetti e insulti da parte di alcuni compagni di classe. La sua vicenda ha colpito molti savonesi, venendo rimbalzata anche da altri media e sui social network e portando anche il Comune in cui si trova la scuola a prendere una posizione netta sull’accaduto.

La donna, che avevamo chiamato Luana (anche qui il nome è ovviamente inventato), si era rivolta alla scuola per ottenere un intervento denunciando una serie di episodi di varia gravità: dalle “semplici” derisioni agli insulti sulla chat di classe (dove Matteo veniva definito sistematicamente “il frocio”), dall’astuccio finito sul tetto dell’istituto agli atti vandalici sulla moto del ragazzo (per ben due occasioni qualcuno avrebbe versato acqua e zucchero nel serbatoio, danneggiando il mezzo). Il dirigente, contattato da IVG, pur non confermando i singoli episodi, aveva ammesso l’esistenza di un problema tra Matteo e alcuni altri ragazzi, annunciando di aver presentato denuncia ai carabinieri proprio per avviare le indagini necessarie a confermare o meno i gesti più gravi.

E ora mamma Luana ha scelto la stessa strada. Non un esposto, bensì due. Il primo, presso il Tribunale dei Minori, nei confronti dei quattro ragazzi che, a suo dire, si sarebbero “accaniti a mezzo chat di gruppo e dispetti contro Matteo. Ho fatto nomi e cognomi, che i carabinieri hanno potuto confermare acquisendo più di un anno di messaggi della chat di classe”. Il suo obiettivo, spiega, non è tanto ottenere una punizione, quanto far capire loro la gravità dell’accaduto: “Io non ce l’ho con loro bensì mi preoccupo per loro, siamo ancora in tempo a ‘raddrizzare’ questi ragazzi“.

L’altro esposto, questa volta in Procura, è invece nei confronti dei tre insegnanti che, secondo Luana, non avrebbero fatto quanto in loro potere per impedire quegli episodi. E qui dolore e rabbia si fondono: “Contesto l’atteggiamento di quegli adulti, teso a minimizzare o a punire mio figlio invece di intervenire. E ho trovato sbagliato aver fatto finta di non vedere solo per evitare problemi: un insegnante ha espressamente detto a mio figlio di ‘stare buono’ perché ‘ora c’è l’open day’, ha anteposto la pubblicità al malessere di Matteo“.

Il ragazzo, intanto, dopo una settimana a casa, ieri è tornato a scuola: stesso istituto ma un nuovo plesso, con nuovi compagni, professori e materie. “Le insegnanti sono state davvero molto carine – racconta la donna – hanno parlato sia con me che con Matteo, lo hanno portato a vedere la scuola per capire se davvero poteva essere interessato a quel settore e alle materie. Le ringrazio, come ringrazio il dirigente per il nulla osta in tempi così rapidi”. La speranza, conclude, è che ora Matteo possa definitivamente voltare pagina.