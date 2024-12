L’idea di Bucci per il 2025: un concorso di idee per cambiare bandiera e stemma della Liguria

Liguria. Addio alla bandiera e allo stemma della Regione Liguria, presto saranno rinnovati. Il presidente Marco Bucci, parlando coi giornalisti a margine della conferenza stampa dopo la seduta di giunta, si è “lasciato scappare” che all’inizio del prossimo anno sarà bandito un concorso di idee per sostituire i due simboli istituzionali dell’ente.

A normare lo stemma e la bandiera della Regione Liguria sono due leggi regionali datate rispettivamente 1985 e 1997. Secondo il testo più vecchio, lo stemma “è costituito da una caravella stilizzata, marginata in nero e colorata in argento, con vela bianca inquadrata da croce rossa con stelle d’argento nei riquadri“. Lo stesso provvedimento definisce anche il gonfalone, “costituito da un drappo a bande verticali di eguale larghezza colorate, da sinistra verso destra, di verde, di rosso e di azzurro mare“. Gli stessi colori sono stati ripresi più tardi per l’istituzione ufficiale della bandiera, che deve riportare al centro lo stemma.

In verità i nuovi simboli “araldici” della Regione non hanno mai riscosso grandi simpatie tra i liguri, sia per gli accostamenti cromatici inusuali sia per la mancanza di storicità. Eppure avrebbe tutto una spiegazione, sebbene non segnalata dagli atti ufficiali: il verde rappresenta i monti dell’Appennino e delle Alpi Liguri, il rosso è il sangue versato nelle varie guerre (compresa la Resistenza), l’azzurro è ovviamente quello del mare. Lo stemma – che ricorda vagamente un lucchetto rovesciato – è in realtà la celebrazione della tradizione marinara della regione e include la croce di San Giorgio, per secoli emblema della Repubblica di Genova, con le stelle a simboleggiare le quattro province.

Tra l’altro a maggio era stata approvata in Consiglio regionale la proposta dell’ex consigliera leghista Sonia Viale per l’istituzione di una Festa della Bandiera ligure “per cui vengano organizzate attività ed eventi che valorizzino la cultura, promuovano la conoscenza del territorio e mantengano vive le tradizioni della Liguria soprattutto fra i giovani delle scuole”. Il modello è quello della Festa della Bandiera inventata da Bucci e fissata al 23 aprile, giorno dedicato a San Giorgio, foriera ogni anno di numerose polemiche per la troppa vicinanza col 25 aprile festa della Liberazione.

Negli ultimi anni non sono mancati nemmeno i tentativi di cambiare per legge la bandiera. Una proposta era stata avanzata nel 2017 dall’associazione Che l’inse! e consisteva in pratica nel ritorno alla croce di San Giorgio intesa come unica bandiera “storica” dell’attuale Liguria, che coincideva in gran parte coi domini genovesi. Nonostante l’adesione di alcuni Comuni l’iniziativa si arenò. Ma chissà che non possa tornare in auge quando la Regione aprirà il concorso di idee. Del resto a Bucci – che mantiene la spilletta col vessillo cittadino e si definisce ancora “sindaco” – l’idea non dispiacerebbe affatto.