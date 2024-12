L’ex Gennarelli condanna il Mallare e alimenta la riscossa del Dego

Sembrava poter prendere una piega decisamente negativa la stagione del Dego. All’avvio più che stentato da neopromossa e alla penalizzazione si era aggiunta la perdita dell’impianto di casa “Perotti” per l’alluvione. Invece, la squadra di mister Tommaso Dalmasso ha trovato nuove energie e ha vinto quattro delle ultime cinque partite.

L’ultima era di quelle da prendere con le molle. Il derby contro un Mallare reduce da dieci sconfitte di fila poteva rivelarsi una “trappola”. E in effetti così è stato nella prima parte dell’incontro visto che i “lupi” di mister Marco Fiori hanno retto per tutti il primo tempo e trovato il vantaggio al 58′ con Reale.

Il Dego ha però avuto la forza di ribaltarla subito. Cinque minuti più tardi Bignoli ha pareggiato i conti. Il goal decisivo è stato siglato dall’ex di giornata Antonio Gennarelli. Sua la rete del 2 a 1 a quattro minuti dal termine che vale tre punti e un balzo in classifica a quota 8, a ridosso della zona salvezza.

Per la cronaca è giusto ribadire che senza penalità i punti sarebbero 15 ovvero un bottino che significherebbe centro classifica. Per il Mallare, invece, undicesimo K.O. in altrettante gare e ora diventa fondamentale battere il Borgio Verezzi, che ne ha perse tante uguali ma che ha due punti di penalità e subito ben 84 in questo inizio di campionato.