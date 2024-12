Lettera di una bambina vola da Como a Calizzano: il palloncino viaggia per 300 km e il sogno di Alice si avvera

Calizzano. Quest’anno a Calizzano le festività natalizie si potrebbero identificare con un titolo degno di un film, del tipo “La magia del Natale“. Questo grazie a una storia che ha dell’incredibile, del commovente e del magico.

Tutto ha inizio domenica 15 dicembre, quando Giovanni Rasetto, come tutti i giorni, si reca verso il suo pollaio e con sorpresa trova un palloncino con legata una letterina. Questa letterina porta la firma di Alice, una bambina di due anni che abita ad Alzate Brianza (Como), e chiede a Babbo Natale una biciclettina.

Giovanni prende la letterina e la porta a bar, dove viene presa subito in simpatia da tutti. Caterina, titolare del bar Pinotto, si mette subito in azione e contatta il comune di Alzate Brianza. L’impresa non è facile, ma la situazione ha colpito anche i dipendenti comunali di Alzate, i quali riescono a trovare la famiglia di Alice. Una volta messi in contatto, Caterina e gli increduli genitori della bimba, il gioco è fatto.

Viene subito presa la decisione di acquistare la biciclettina, e qui interviene un altro gesto di generosità da parte di Roberto Marchisio, titolare dell’omonimo negozio di biciclette. Dopo aver ascoltato la storia, decide di dare il suo contributo. L’epilogo di questa storia si compie sabato 21 dicembre, quando Giovanni e tre amici del paese partono da Calizzano in direzione Alzate Brianza per raggiungere la casa di Alice. La consegna avviene con l’incredulità della bambina, che vede Giovanni arrivare vestito da Babbo Natale, con il regalo tanto agognato tra le mani.

Il destino ha voluto che la letterina di Alice arrivasse dopo un viaggio di 300 chilometri in un piccolo paese circondato dai boschi, il destino ha anche voluto che arrivasse nelle mani di una persona che ha capito il significato di tale lettera e l’ha raccolta senza gettarla. Un Natale davvero speciale per la piccola Alice, per i suoi genitori e per una gran parte della comunità di Calizzano.