Lettera alla Premier Meloni sul rigassificatore, il Comune di Celle: “Esclusi, ma appoggiamo l’iniziativa”. Russo: “Firmata dai sindaci coinvolti”

Celle Ligure. “Il Comune di Celle Ligure sostiene appieno questa battaglia, Marco Beltrame Sindaco di Celle Ligure si è apertamente espresso più volte ed è assolutamente contrario al rigasificatore come tutta la maggioranza, purtroppo però non siamo stati coinvolti in questa iniziativa, forse per le posizioni ambigue della precedente amministrazione e quindi in automatico non siamo stati presi in considerazione. Ma sottoscriviamo ogni parola e siamo al fianco degli altri comuni”. Queste le parole pubblicate sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Celle Ligure.

Ieri i 12 sindaci coinvolti e il presidente della Provincia hanno inviato una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al presidente della Regione Marco Bucci (che oggi ha ribadito ancora una volta la sua contrarietà) per chiedere lo stop del procedimento di trasferimento della Golar Tundra dal porto di Piombino al largo di Savona e Vado Ligure.

Immediata la replica del sindaco di Savona, Marco Russo: “Ringrazio Marco Beltrame, sindaco di Celle Ligure per il sostegno. Voglio precisare che il Tavolo Territoriale, costituito ormai più di un anno fa, è nato per condividere gli approfondimenti tecnico-scientifici e giuridici da portare all’interno della Conferenza dei Servizi e della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Pertanto, è composto dai Comuni più direttamente coinvolti, compresi i Comuni del Golfo dell’Isola e del Tavolo Portuale, in particolare: Comune di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Bergeggi, Cairo Montenotte, Carcare, Noli, Quiliano, Spotorno, Vado Ligure e Vezzi Portio”.

“E’ comunque molto importante che anche gli altri sindaci, come ha fatto Marco Beltrame – conclude Russo -, facciano propria la posizione contraria ed estendano la compattezza territoriale che rappresenta il nostro valore aggiunto in questa battaglia“.