Lettera ad Asl2: “Mio padre ricoverato per un ictus, al San Paolo personale preparato, empatico e di grande umanità”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da una nostra lettrice ad Asl2.

Buongiorno, da diversi giorni mio papà G. E. a causa di un ictus è ricoverato c/o il Reparto di Neurologia dell’ospedale San Paolo. In questo triste periodo ho incontrato un personale preparato, empatico,con una grande umanità… sempre un sorriso, una carezza… sempre attento alle esigenze dei pazienti…non ho mai visto sui loro volti espressioni di stanchezza, di fastidio, malgrado il lavoro che svolgono con le diverse difficoltà che quotidianamente affrontano.

Sono più di 40 anni che lavoro come infermiera nello stesso nosocomio e assicuro che raramente ho incontrato professionisti di quel calibro.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari del reparto e un particolare plauso alla fisioterapista Alessandra per l’amore che dimostra in ciò che fa.

Auguro a tutti serene festività

Cordialmente,

Silvana Giusto