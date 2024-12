Letimbro vittoria storica al Bacigalupo, Vitiello e Roso: “Col cuore si possono battere squadre molto più forti”

C’erano gli ingredienti per una bella storia. E si sono amalgamati alla perfezione. In uno stadio, il Valerio Bacigalupo, ancora malconcio e chiuso da cinque anni, la Letimbro, che in primavera era a un passo dalla scomparsa, ha vinto da fanalino di coda 1 a 0 contro il quotatissimo Masone. Goal di Robin Siri.

“Ha fatto un grandissimo effetto giocare qui – esordisce mister Dario Roso -. Ai ragazzi avevo chiesto una prova maschia, di cuore e di grinta. Come avevamo fatto per un’ora a Pra’ la scorsa settimana. Oggi lo abbiamo fatto per tutta la partita compreso il lungo recupero”.

“Era il mio sogno nel cassetto – aggiunge il presidente Antonio Vitiello -. Speriamo che continui così su questo campo qua”

Il lungo recupero ha costretto la Letimbro a difendersi contro uno dei migliori attacchi in campionato per più di 100 minuti: “Ho detto ai ragazzi che oggi è l’inizio del nostro campionato. Complimenti al Masone, che ha giocatori fortissimi. Se ci metti il cuore puoi battere anche chi è più forte di te”, aggiunge Roso.

Il punto sugli infortunati: “Cyrbja ha il ginocchio gonfio mentre Dotta è in ospedale in seguito al colpo alla testa. Questa vittoria è soprattutto dedicata a loro“.

Budget risicatissimo ma si proverà a far qualcosa sul mercato: “Ho subito apprezzato Aliu – commenta Roso sull’ultimo arrivato -. Speriamo che il presidente riesca a tirar fuori qualcosa dal mercato”.

Più di 100 spettatori? “Speriamo che il sindaco ci dia una mano, sono ben voluti tutti i tifosi del Savona. Speriamo bene. Stiamo facendo tutte le carte per ampliare il numero di spettatori”, chiosa Vitiello.