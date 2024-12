Lega, Francesco Pendola eletto segretario della Sezione di Spotorno e del Golfo

Spotorno. Nella giornata di ieri 27 dicembre 2024 si è svolto il congresso della Sezione di Spotorno e del Golfo della Lega Salvini Premier. All’ordine del giorno l’elezione del Segretario e del Direttivo della Sezione. Sono risultati eletti: Segretario Francesco Pendola, Membri del Direttivo Francesco Bonasera, Massimo Spiga, Giancarlo Pozzetti e Giorgio Toso.

Durante la riunione non è mancata la disamina del voto delle Elezioni Regionali. Soddisfazione da parte dei presenti per la nomina di un Assessore Regionale savonese nella persona di Paolo Ripamonti e nella conferma di un capogruppo savonese, ovvero Sara Foscolo.

I presenti hanno ricordato come la nostra sezione fu la prima a richiedere a gran voce sia la necessità di avere un assessore savonese nella giunta regionale, che la contrarietà da parte del Partito all’installazione del rigassificatore nel nostro mare. Va ricordato come, su i due argomenti non realizzati, l’allora Segretario sezionale Francesco Bonasera, per protesta, lascio la segreteria.

Il nuovo segretario, Francesco Pendola, dichiara “Sono decisamente onorato dalla carica di segretario che mi è stata assegnata dalla Sezione Lega di Spotorno e del Golfo; un ruolo per nulla marginale nella vita politica di un paese, ma anzi di grande responsabilità”.

“Il segretario di una sezione è, a mio avviso, l’interlocutore che dovrebbe portare le istanze degli iscritti locali di un partito alle segreterie provinciali e regionali, e dare quindi voce alle necessità del territorio: a tale scopo sarà anche fondamentale il supporto al Consigliere Comunale Massimo Spiga, esponente locale della Lega, ed al neoeletto Stefano Remiddi, per tutte quelle problematiche autoctone che non riguardano solo coloro che votano Lega, ma tutti i cittadini spotornesi. Ci attendono parecchie sfide nel futuro prossimo e ritengo che creare una forte sinergia tra sezioni locali e vertici sia il primo passo per affrontarle coesi e serenamente”, aggiunge.

“Alla luce di ciò sono in parte dispiaciuto dalla decisione di Noli di fondare una sezione separata da quella del Golfo, essendo le nostre problematiche spesso analoghe, ma sono comunque fortemente convinto che una collaborazione non sia solo auspicabile, ma sicuramente fondamentale per dare forza al nostro partito ed al nostro splendido territorio”, conclude il neo segretario.