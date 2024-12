Leca d’Albenga. La magia del Natale avvolge anche la frazione di Leca, grazie al contributo dei commercianti che hanno scelto di finanziare luminarie e musica in filodiffusione.

“Anche Leca si illumina d’immenso, – ha dichiarato il consigliere comunale Antonio Caviglia, in riferimento alle ormai celebri luminarie del centro storico ingauno. – Si tratta di un grande risultato che offre davvero un bel colpo d’occhio. Non posso che ringraziare tutti i commercianti perché hanno dimostrato, ancora una volta, come sinergia e spirito di collaborazione facciano sempre la differenza”.

A Leca, inoltre, domenica scorsa è andato in scena l’evento “Aspettando il Natale”, organizzato dalla Parrocchia N.S.Assunta con il sostegno di tutta la comunità e il patrocinio del Comune.

“È stato un successo, – hanno affermato gli organizzatori. – Grande partecipazione da parte di famiglie e soprattutto di bambini tra gonfiabili, giochi della tradizione, animali e musica. Un grazie a chi ha partecipato e a chi collaborato alla realizzazione dell’evento”.

Sempre nei giorni scorsi, infine, Leca ha anche inaugurato il suo albero di Natale, realizzato grazie alla collaborazione attiva dei bimbi delle scuole.