L’Avvento savonese: dalla fiera di Santa Lucia alla cerimonia del Confuoco

Savona. Ogni città ha le sue usanze e tradizioni, che comprendono festività, celebrazioni, ricorrenze e che sesso sono legate a particolari date o periodi dell’anno. Nel mese di dicembre, nelle settimane che portano al Natale, la città della Torretta è animata ogni anno da due eventi irrinunciabili e caratteristici, particolarmente sentiti da grandi e piccini.

Il 13 dicembre si celebra Santa Lucia, con una fiera che ravviva la centralissima via Paleocapa con oltre cento bancarelle di addobbi natalizi, dolciumi e abbigliamento. Per i savonesi l’arrivo di questa data significa una cosa sola: preparare il presepe. L’avvento, a questa soglia, ha già avuto inizio, ma per gli abitanti locali è questo l’evento fondamentale della tradizione natalizia che fa il vero e proprio inizio per le festività. Tra i banchi dei macachi, scatta la ricerca alle statuine mancanti; i più piccoli non perdono, inoltre, l’occasione di gustare torroni, noccioline e zucchero filato.

Secondo antiche usanze precristiane, la Santa è simbolo di luce e del solstizio d’inverno; il suo culto si diffuse in varie tradizioni popolari d’Italia, raffigurandola come portatrice di doni augurali ai bisognosi. Un antico uso risalente alla Repubblica Veneta, inoltre, vede in Lucia la protettrice degli occhi e dei ciechi, ed il suo prodigioso intervento permetteva di sfuggire a un male che colpiva appunto gli occhi, soprattutto quelli dei bambini.

Alla fine del Medio Evo il culto della Santa, originaria di Siracusa, raggiunse anche la città di Savona. La chiesa di Santa Lucia è da sempre cara ai savonesi, che il giorno del 13 dicembre ne hanno tradizionalmente fatto meta del loro pellegrinaggio. E proprio da qui trae origine l’attesissima manifestazione dei giorni nostri: lungo la strada verso la chiesetta, i devoti si imbattevano in numerose bancarelle, sulle quali potevano acquistare immagini sacre, dolci e statuine del presepe. Questo, anno dopo anno, diede origine ad una vera e propria fiera, che in origine era chiamata “fiera dei pastori” e che si estendeva dall’omonima via fino a piazza Leon Pancaldo e lungo tutta via Paleocapa, dall’alba al tramonto.

Un altro evento caratterizza l’avvento savonese. Si tratta della cerimonia del “Confuoco”, celebrata ogni anno in piazza Sisto IV alla presenza delle istituzioni locali, del corpo alpini, delle varie associazioni che tramandano la tradizione e dei rappresentanti dei vari quartieri, oltre alla nutrita folla dei cittadini affezionati.

Si tratta di una cerimonia originaria della Genova dei primi anni del XIV secolo, nata per omaggiare la massima carica dell’allora Libero Comune, il podestà. Diffusasi, poi, anche a Savona, il Confuoco si celebrò durante tutto il Medioevo: uomini del contado e abitanti di ville e castelli, la vigilia di Natale, portavano in dono al podestà una gran quantità di bestiame, masserizie e prelibatezze varie, trasportate su di un carro trainato da due buoi parati a festa, ingentilito da addobbi floreali e decorato con bandiere recanti lo stemma del Comune. Molte le varianti, che in generale configurano il Cunfögu come uno o più regali recati su un carro; assodata l’identificazione dello stesso con un ceppo di alloro.

Oggi la cerimonia si svolge in maniera più “sobria”. L’Associazione culturale “A Campanassa”, custode del costume e delle tradizioni savonesi, incentivando il recupero di questa usanza, dal 1932 promuove, nell’ultima domenica che precede il Natale (ad esclusione della domenica di vigilia), un corteo storico in costume, che si snoda dal Brandale fino alla piazza del Municipio. I Cunfögu sono stati sostituiti da un prezioso vaso in ceramica che, anno dopo anno, va ad arricchire la collezione comunale. Il presidente dell’Associazione impersona la figura dell’Abate del Popolo, donando al Sindaco, simbolicamente il Podestà, il prezioso oggetto.

La cerimonia presenta come tema cardine il dominio del fuoco. Al centro della piazza, infatti, viene posta una catasta di legna (tradizionalmente di ceppi d’alloro, appunto), che viene bruciata. La fiamma sprigionata dal rogo ha due possibilità: può andare dritta o salire storta: se la fiamma si alza dritta, indica buona sorte per l’anno nuovo; al contrario, presagisce sventura. La tradizione vuole inoltre che, al termine della cerimonia, i savonesi possano fare propri i restanti rami dell’albero, cui sono attribuiti poteri taumaturgici. Come di consueto, dopo l’accensione del ceppo vi è l’ingresso in Municipio, dove vengono presentati al sindaco i mugugni dell’anno.