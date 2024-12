Lavori e modifiche ai treni in Liguria, Assoutenti: “Piano straordinario e misure per limitare i disagi”

Liguria. Proseguono gli interventi infrastrutturali di realizzazione del Progetto Unico Nodo di Genova e Terzo Valico e di innalzamento dei marciapiedi di Genova Pegli sulla linea ferroviaria.

Per consentire le attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo FS – è prevista la sospensione della circolazione dei treni, sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia fra Cogoleto e Genova Voltri, dalle ore 00.01 di giovedì 2 alle ore 04:00 di martedì 7 gennaio e nel fine settimana 11-12 gennaio.

Modifiche alla circolazione sono programmate per i treni Intercity con cancellazioni nella tratta Ventimiglia – Genova Piazza Principe e ai treni Regionali con cancellazioni nella tratta Cogoleto – Genova Sestri Ponente.

I canali di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con l’offerta modificata.

FINALITÀ DELL’OPERA IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Si tratta di una fase propedeutica all’attivazione del quadruplicamento tra Genova Sampierdarena e Voltri che consentirà di separare i flussi dei treni viaggiatori che percorrono la linea costiera Voltri-Sestri Ponente-Sampierdarena da quelli che utilizzeranno i futuri due nuovi binari grazie al prolungamento della “Bretella di Pra’”.

L’insieme degli interventi del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova consentirà di incrementare i volumi di traffico dei treni passeggeri nell’area genovese e del traffico merci.

Sono inoltre previste le attività di realizzazione dell’innalzamento a 55 cm di altezza dal piano binari del secondo marciapiede della stazione di Genova Pegli e di rifunzionalizzazione idraulica sul primo marciapiede propedeutica al successivo innalzamento.

In merito ai lavori e ai disagi è tornata farsi sentire la voce di Assoutenti: “Iniziare l’anno con una ennesima interruzione di linea ferroviaria non è il massimo per chi viaggia in treno in Liguria e, come dice il proverbio, “interruzioni a capodanno, interruzioni tutto l’anno”. Crediamo sia indispensabile informare tutti i liguri di quello che accadrà nel 2025: mettere gigantografie nelle stazioni e mandare a casa e per e-mail una lettera informativa quale segno di cortesia, cultura “civil servant” e rispetto per l’utenza”.

“In relazione alla prima pesante interruzione dal 2 al 7 di gennaio e a quella immediatamente successiva dell’11-12 gennaio chiediamo di conoscere con quale piano e quali mezzi si vuole affrontare l’emergenza cantieri lungo la linea ferroviaria di tutta la Liguria”.

“Ricordiamo che in occasione della frana di Andora accaduta nel 2014 Assoutenti e i comitati pendolari federati contribuirono massicciamente e gratuitamente a veicolare informazione e a suggerire modalità di trasporto con i propri volontari già attivi alle 5 del mattino” aggiunge ancora l’associazione.

“Facciamo appello all’assessore regionale ai trasporti Marco Scajola di utilizzare questo patrimonio di competenze per ridurre al minimo i disagi per i passeggeri”.

“Chiediamo infine che si incominci ad affermare un principio che imponga a chi è responsabile dei lavori (in questo caso RFI) l’assunzione dei maggiori costi dei piani sostitutivi, dei rimborsi che chiediamo siano riconosciuti sicuramente agli abbonati per ogni giorno di disservizio e infine di assumersi anche l’onere di kit di cortesia da distribuire ai passeggeri come in uso sulle Frecce” conclude Assoutenti.