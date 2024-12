L’assessore Nicolò “allontana” la riapertura del pronto soccorso ad Albenga e il Punto nascite al Santa Corona

Albenga/Pietra L. Due temi caldi della sanità savonese all’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio regionale: la riapertura h24 del pronto soccorso dell’ospedale di Albenga e la riapertura del “Punto nascite” dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Quest’ultimo tema, oggi, al centro di una forte presa di posizione dell’amministrazione comunale pietrese in merito al trasferimento delle degenze proprio nell’area dell’ostetricia e ginecologia.

E’ stato il consigliere regionale di minoranza Jan Casella (Avs) a sollevare le due questioni ancora aperte.

Casella ha, infatti, presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla Giunta con quale iter – comprensivo di scadenze – riaprirà il Pronto Soccorso h24 dell’ospedale “Santa Maria di Misericordia” di Albenga.

Il consigliere ha ricordato che dal 2012 il reparto è stato declassato a Punto di Primo Intervento, inizialmente aperto h24 e attualmente con il ridotto orario di apertura a 12 ore, e che l’assenza di un Pronto Soccorso h24 nella città di Albenga comporta forti disagi per la popolazione e il territorio.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha ribadito la carenza di personale specializzato nell’emergenza-urgenza, che rappresenta un problema generale, e ha precisato che l’apertura del pronto soccorso comporta anche una dotazione di strutture quali chirurgia, traumatologia, radiologia e laboratori.

A seguire il consigliere di Alleanza Verdi Sinistra ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla Giunta l’iter, comprensivo di scadenze, della apertura del “Punto nascite” dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il consigliere ha rilevato che la chiusura ha comportato negli anni un forte disagio per le donne del ponente, che cittadini e amministratori ne hanno chiesto la riapertura più volte e che il precedente presidente della Giunta promise la riapertura del Punto Nascite del nosocomio pietrese.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha confermato la volontà di riaprire il reparto. Nicolò ha ricordato che il padiglione 17, che ospitava il Punto nascite, dopo la chiusura legata all’emergenza Covid, è stato destinato ad altri scopi in seguito all’incendio che colpì l’ospedale nel settembre 2022.

L’assessore ha aggiunto che attualmente sono pianificati e in corso ulteriori interventi di adeguamento strutturale, che si protrarranno per tutto il 2025, e che è necessario nei prossimi mesi riallocare i reparti siti nel Padiglione Negri nel Padiglione 17 a causa delle carenze impiantistiche e strutturali.

Sul Punto nascite è arrivato anche il chiarimento della Asl 2: “Il reparto situato nel Padiglione 17, che ospitava il centro nascite, dopo la chiusura legata all’emergenza Covid, è stato destinato a finalità straordinarie e urgenti a seguito dell’incendio occorso il 4 settembre 2022. In quella circostanza, è stato indispensabile ricollocare temporaneamente i reparti colpiti per garantire la continuità dei servizi ospedalieri. Tale scelta ha richiesto l’impiego degli spazi del Padiglione 17, con l’esecuzione, in modo programmato e sistematico, di lavori di ripristino e adeguamento strutturale di reparti siti in altri padiglioni”.

“Attualmente, sono pianificati e in corso ulteriori interventi di adeguamento strutturale, sia di ripristino di locali danneggiati dall’incendio sia di adeguamenti strutturali per adempiere alla normativa antincendio. che si protrarranno almeno per tutto il 2025, fino al completo ripristino del Padiglione Chirurgico”.

“Si conferma pertanto la necessità nei prossimi mesi di riallocare i reparti siti presso il Padiglione Negri presso il Padiglione 17, e tale trasferimento si rende necessario alla luce di alcune carenze del Padiglione Negri in termini impiantistici e strutturali già osservate dagli organi di controllo”.

“La riapertura del Punto nascite potrà avvenire solo quando saranno risolti tutti gli aspetti strutturali e di sicurezza, mentre nel frattempo i lavori procedono come già previsto e annunciato” conclude la Asl 2 Savonese.