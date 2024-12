“Langa Mare”, in cantiere un nuovo percorso cicloturistico che unisce il basso Piemonte alla costa

Valbormida. Dalle Langhe alla costa ligure in bici, lungo un nuovo percorso che alcuni Comuni piemontesi e liguri stanno progettando grazie al bando promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “Promuovere la bicicletta come strumento di mobilità sostenibile per migliorare la qualità della vita delle città e stili di vita sani e attivi, è questo l’obiettivo centrale di “Bici in Comune”, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute e Anci.

L’Unione Montana Alta Langa sarà coordinatrice, a livello locale, del piano complessivo per la richiesta del finanziamento, anche se ogni singolo Comune dovrà provvedere alla progettazione del percorso sul suo territorio. La cosiddetta “Langa-Mare” interesserà, sul versante ligure, Millesimo, Cengio e Mallare per la Valbormida, Calice Ligure e Finale Ligure per l’immediato entroterra costiero, mentre, su quello piemontese, Cortemilia, Gottasecca, Camerana, Castino e Montezemolo, tutti nella provincia di Cuneo. Già stipulata la convenzione per partecipare al bando, tra territori già “collaudati” in materia di outdoor e turismo sportivo.

Il termine per la presentazione delle domande è il 13 gennaio 2025 ed è prevista una dotazione finanziaria nazionale di 12.600.000 euro, si rivolge a tutti i Comuni italiani e si muove lungo quattro direttrici: la diffusione della cultura ciclistica per favorire l’adozione della bici come alternativa ecologica ai mezzi tradizionali, lo sviluppo e la riqualificazione delle infrastrutture ciclabili, la promozione del cicloturismo per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, l’organizzazione di eventi anche non agonistici con la partecipazione attiva dei cittadini.

Ciascun Comune potrà quindi individuare una o più linee di attività: dal finanziamento di progettualità legate al mondo della bicicletta per la promozione del benessere, dei corretti stili di vita, all’accesso a fondi per la messa in sicurezza e riqualificazione dei percorsi ciclabili o per l’installazione di arredi urbani per bici in luoghi di aggregazione. Sarà possibile anche richiedere finanziamenti per l’organizzazione di eventi sportivi ciclistici per la promozione della pratica e delle attività cicloturistiche.