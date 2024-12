Laigueglia, bambini e ragazzi protagonisti del calendario degli eventi: spettacoli, musica e cultura per un “magico Natale”

Laigueglia. Anche quest’anno Laigueglia sta per tuffarsi nell’atmosfera delle feste con il suo “Magico Natale”, il ricco calendario di eventi organizzati dall’amministrazione comunale e dalle realtà cittadine per allietare le festività di abitanti, turisti ed ospiti di Laigueglia e del comprensorio.

“Laigueglia è pronta ad offrire ai residenti, ai visitatori ed ai turisti una ricca programmazione per le feste di Natale – dichiara Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni ed alla cultura – dal 5 dicembre al 6 gennaio la città metterà a disposizione di tutti davvero tante opportunità di divertimento e spensieratezza per un Magico Natale. Grazie alla collaborazione e all’impegno delle associazioni e di tutte le realtà del territorio, dalla parrocchia alla Pro Loco, dalla Vecchia Laigueglia a Mestei e Segnue, da QUILaigueglia alla Scuola Vela Aquilia, dal Comitato Genitori della scuola ai commercianti all’Amministrazione Comunale, il calendario di questo Natale sarà ricchissimo di attività e di eventi, da quelli più caratteristici del periodo, come La Casetta di Babbo Natale, il cinema pomeridiano o il tradizionale cimento di nuoto, alle novità di quest’anno come il grande albero illuminato e l’arco di luci sulla passeggiata con l’orsetto, pronto a diventare il beniamino dei bambini, a quelli più coinvolgenti come il capodanno in piazza od i concerti. Senza dimenticare gli appuntamenti culturali, sportivi e solidali che offriranno spazi in cui i più piccoli e le famiglie potranno trascorrere insieme del tempo in allegria. Vogliamo ringraziare in primo luogo tutte le associazioni e le realtà religiose e aggregative cittadine, gli uffici comunali e tutti coloro che, in un modo o nell’altro, si impegneranno per rendere ancora una volta speciale questo particolare periodo dell’anno”.

Laigueglia darà ufficialmente il via alle festività natalizie il 5 dicembre alle 17 con una novità assoluta dal sapore un po’ newyorkese, la cerimonia di accensione del grande albero di Natale che illuminerà la passeggiata vicino al bastione alla presenza dei bambini e ragazzi delle scuole, che allieteranno l’atmosfera con canti natalizi tradizionali, una esposizione dei loro manufatti artistici e con una ricca merenda per tutti, con cioccolata calda, pandoro e panettone.

“Il programma di quest’anno, pensato per soddisfare gli interessi di tutte le età, tutti i gusti e tutti i campi di interesse, spaziando dalla musica, alla letteratura, al teatro, al cinema, all’intrattenimento, alla scienza ed alla cultura, mettendo in vetrina i nostri tesori artistici e paesaggistici, vedrà protagonisti assoluti i bambini e i ragazzi, che avranno ogni giorno un intrattenimento diverso e avvincente, 4 giornate di cinema pomeridiano, laboratori ludico artistici, 7 spettacoli dal vivo pomeridiani tra cui un piccolo circo a loro dedicato, acrobati, giocolieri, clown, mangiafuoco, intrattenimenti a tema natalizio e spensierato, un viaggio nel meraviglioso e fantastico mondo di Willy Wonka con varie distribuzioni di dolci e caramelle ed anche un grande spettacolo di magia con un vero mago – commenta Alessandro Chirivì, che prosegue – oltre alla splendida serie di eventi per i bambini, tutti gratuiti, ed alle nuove luminarie, sono particolarmente soddisfatto per il ritorno dopo alcuni anni di sospensione di una tradizione molto sentita e partecipata, la cioccolata calda dopo la Messa di Mezzanotte della Vigilia di Natale, che quest’anno sarà distribuita davanti al presepe di legno a grandezza naturale allestito alla base del molo, con un piccolo intrattenimento musicale di canti tradizionali. Queste sono rare e preziose occasioni che contribuiscono a creare quel senso di comunità che ancora sopravvive nei piccoli borghi e va alimentato e incentivato”.

Il sindaco Giorgio Manfredi ha commentato entusiasticamente: “il calendario natalizio degli eventi celebra la magia del Natale e la ricchezza delle tradizioni locali; invitiamo tutti ad unirsi a noi in questo periodo speciale, condividendo momenti di gioia nel cuore di Laigueglia, per l’occasione vestita a festa e di luce. Numerose saranno le attrazioni luminose e artistiche e gli allestimenti che adorneranno il borgo: un grande albero di Natale luminoso sarà allestito in Piazza Mazzini, una struttura luminosa ad arco con un orsetto sarà allestita alla base del molo centrale vicino al grande presepe in legno illuminato con statue a grandezza naturale e nelle piazzette del centro storico i nostri caratteristici gozzi da pesca addobbati ed illuminati faranno bella mostra di se dal 5 dicembre al 6 gennaio”.

Il 6 dicembre ospiteremo un evento del prestigioso Teatro della Tosse di Genova, e potremo assistere ad una prima assoluta, la rappresentazione di una piece che racconterà la nascita dei nostri Cartelami, ormai celebri in tutto il mondo, una produzione innovativa con la parte musicale affidata ai talenti emergenti della Giovane Orchestra Genovese, che sarà presentata presso l’Oratorio di Santa Maria Maddalena alle 16 per i ragazzi delle scuole ed alle 21 per tutti.

Dicembre e le feste sono da sempre il tempo dei libri e della lettura e saranno tre gli appuntamenti letterari in programma: l’8 dicembre alle 16.30 presso il Centro Civico Semur sarà ricordata la figura del poeta Claudio Tomati con un pomeriggio di letture e commenti delle sue opere a cura di Alfredo Sgarlato e dell’associazione Cosavuoichetilegga, con intermezzi musicali di giovani musicisti, venerdì 20 dicembre, alle 18 in biblioteca, sarà presentato il libro “Riflessi d’anime. Lo Yin e lo Yang del cuore”, di Monica Parodi, mentre venerdì 3 gennaio avremo nuovamente il piacere di ospitare in biblioteca alle 18 Gianni Oliva con la presentazione del libro “Il Pendio dei Noci”.

Il tradizionale cineforum del martedì, previsto per il 10 ed il 17 dicembre alle 15.30 al Centro Civico Semur, cederà il passo alla sua modalità Christmas Time, che vedrà la proiezione di film e cartoni animati per bambini e ragazzi a partire dalle 16 nei pomeriggi del 27 e 30 dicembre e 3 e 6 gennaio.

Il 13 dicembre faremo un salto in Sudamerica; Laigueglia, infatti, ospiterà uno degli eventi del ricco programma del Dia del Tango, manifestazione patrocinata dal Consolato Generale dell’Argentina. Alle 18 presso il Centro Semur si terrà una interessante conferenza sul Tango, con la proiezione del cortometraggio e del docufilm realizzato a Laigueglia durante il Salto dell’Acciuga e la rappresentazione di ballo e letteratura “La letra mai letta” tenutasi lo scorso ottobre in Terrazza Giuliano.

Dal 20 dicembre al 6 gennaio sarà aperta in Piazza Preve la Casetta di Babbo Natale, dove i bambini potranno scrivere e spedire le loro letterine destinate a Babbo Natale ed imbucarle personalmente, e dove sarà presente la sagoma dello gnomo per scattare divertenti e goliardiche fotografie.

Il 23 dicembre alle 14 ci sarà la Santa Messa alla Casa di Riposo, seguita dagli auguri ai nostri nonni, mentre a Mezzanotte del 24 dicembre ci sarà la tradizionale Messa di Mezzanotte in Parrocchia, consueto luogo di incontri e convivialità, al termine della quale ci trasferiremo tutti davanti al presepe di legno allestito alla base del molo, dove si ripeterà la magia di una tradizione amata dai laiguegliesi, un brindisi di Natale con la cioccolata calda fumante, allietato da un piccolo intrattenimento musicale coi canti della tradizione e qualche accenno di gospel da parte dei Sualli. Un momento che “fa comunità”.

Bellissimi, poi, i 7 spettacoli gratuiti per bambini e ragazzi. Giovedì 26 dicembre in Piazza Mazzini avremo “La pasticceria delle meraviglie”, un gustoso spettacolo con gag, numeri di equilibrio e golose apparizioni in una coloratissima scenografia ispirata al mondo di Willy Wonka e della sua fantastica fabbrica del cioccolato, uno show che farà venire l’acquolina alla bocca dei presenti, primo spettacolo alle 16 e secondo spettacolo alle 17.30; Sabato 28 in Piazza Cavour avremo “Un Natale coi fiocchi”, con l’acrobata Squilibrio e un fantastico finale con giocoleria luminosa, primo spettacolo alle 16 e secondo spettacolo alle 17.30; Domenica 29 in zona molo il momento dedicato alla magia con l’esibizione del Mago Alex, tra trucchi, incantesimi, sorprese e palloncini sagomati, spettacolo unico della durata di un ora e mezza alle ore 16; Domenica 5 gennaio in Piazza Mazzini il gran finale con “Christmas Circus”, un vero e proprio circo a tema natalizio con Fortunello, Marbella, Mirtilla e Clorofilla che si esibiranno in gag, numeri di equilibrismo e prestidigitazione, camminatori sul filo a 7 metri di altezza e molto altro, con tanta magia per tutta la famiglia, primo spettacolo alle 16 e secondo spettacolo alle 17.30.

Un tuffo nell’attualità e nella scienza con la serata organizzata al Centro Civico Semur venerdì 27 dicembre alle 21 dal titolo “Dialogo con l’Intelligenza Artificiale: tecnologia, potenzialità, limiti”. Relatore sarà l’ingegner Enrico Parodi, CEO della Demetra Technologies, che approfondirà gli argomenti già toccati nel primo evento introduttivo sul tema già tenutosi in ottobre, e proveremo a fare alcune domande “in diretta” all’intelligenza artificiale.

Il periodo di Natale è perfetto per andare alla scoperta del territorio laiguegliese e dei suoi tesori. Sono previste, infatti, visite guidate al Santuario della Madonna delle Penne in cima al promontorio di Capo Mele dalle 10 alle 12 dei giorni 28 e 31 dicembre e 2 gennaio con partenza delle navette da piazza Preve (prenotazioni e informazioni presso il negozio Giocolandia o al numero 347-1323586), e visite guidate alla Chiesa di San Matteo, con la possibilità di salire in vetta al campanile per goderne la meravigliosa vista ed il panorama sul borgo e sulla baia sempre dalle 10 alle 12 nelle giornate del 27 e 30 dicembre e 3 gennaio (prenotazioni e informazioni presso il negozio Giocolandia o al numero 347-1323586).

Il 31 dicembre Laigueglia saluterà la fine del 2024 e l’inizio del 2025 con una festa di Capodanno in piazza ricca di musica e divertimento. Alle 22.30 in piazza Mazzini inizierà l’intrattenimento, con animazione e Dj Set in un medley delle hit più famose della musica italiana e straniera degli anni ’70/’80/’90 e 2000, ed anche le ultime novità musicali dell’anno, davanti al grande albero di Natale illuminato; ballo e festa per tutti fino alle due.

La musica tornerà protagonista sabato 4 gennaio alle 21 nell’Oratorio di Santa Maria Maddalena con il Gran Concerto di Natale del Coro dell’Unitre di Albenga, che intratterrà i presenti con un vasto repertorio che spazierà dalla musica classica ai canti della tradizione e alle arie d’opera.

Il 5 gennaio torna il “Cimento invernale di nuoto”. Il tradizionale tuffo si terrà alle 11 presso la Scuola Vela Aquilia e, come sempre, vedrà la partecipazione di “professionisti del cimento” provenienti da tutta la Liguria e da tutto il nord Italia: gli ardimentosi ed impavidi tuffatori si metteranno alla prova affrontando il mare d’inverno per un bagno della durata di pochi secondi o, per i più allenati, di una decina di minuti, con la speranza che sia di buon auspicio per il nuovo anno.

Il 6 gennaio al mattino arriveranno le Befane per le vie del centro con il loro carico di dolcezze, ed alle 12 distribuiranno caramelle e cioccolatini (per i buoni) e carbone (per i cattivi) sul molo centrale e nelle piazzette adiacenti, andando a concludere questo scintillante periodo di festa e serenità.

“Anche a Natale, a Laigueglia non c’è tempo per annoiarsi” conclude Alessandro Chirivì.

Il programma completo e le locandine dei singoli eventi saranno consultabili anche sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Turismo” all’indirizzo http://www.comunelaigueglia.net, sul portale turistico cittadino all’indirizzo www.https://www.laiguegliailborgodamare.com/ e sui canali social Facebook e Instagram riconoscibili dal brand “Laigueglia il Borgo d’amare”

Di seguito il programma degli eventi dettagliato ed in ordine cronologico giorno per giorno.

UN MAGICO NATALE…A LAIGUEGLIA!

Un grande albero di Natale luminoso allestito in Piazza Mazzini, una struttura luminosa ad arco con un orsetto alla base del molo centrale vicino al grande presepe in legno illuminato con statue a grandezza naturale, sulla passeggiata, nel budello e nelle piazzette del centro storico tantissime luminarie artistiche e i nostri caratteristici gozzi da pesca addobbati ed illuminati adorneranno il borgo dal 5 dicembre al 6 gennaio.

Casetta di Babbo Natale con la cassetta per le letterine dei bambini a Babbo Natale e la sagoma dell’Elfo per le foto dal 20 dicembre al 6 gennaio.

Giovedì 5 dicembre ore 17.00

Accensione Albero di Natale e Luminarie nel Borgo

Esposizione manufatti artistici dei bambini delle Scuole

Merenda insieme con cioccolata calda, panettone e pandoro per tutti

Piazza Mazzini

Venerdì 6 dicembre

Rappresentazione Teatrale del Teatro della Tosse di Genova con musiche eseguite dalla Giovane Orchestra Genovese sulla nascita del “Cartelami” di Laigueglia

Ore 16.00: per i ragazzi delle Scuole

Ore 21.00: aperto al pubblico

Oratorio Santa Maria Maddalena

Domenica 8 dicembre ore 16.30

Pomeriggio letterario in ricordo di Claudio Tomati

Letture di poesie, commenti ed intermezzi musicali

Centro Civico Semur-en-Auxois

Martedì 10 dicembre ore 15.30

Cineforum

Centro Civico Semur-en-Auxois

Venerdì 13 dicembre ore 18.00

Conferenza con Proiezione del cortometraggio “Poema Circular”

Proiezione del cortometraggio “La letra mia letta” ambientato al Salto dell’Acciuga

Progetto culturale per celebrare “El dìa del tango – Tierra y Mar”

Centro Civico Semur-en-Auxois

Martedì 17 dicembre ore 15.30

Cineforum

Centro Civico Semur-en-Auxois

Da Venerdì 20 dicembre (Tutti i giorni fino al 6 gennaio)

Apertura della Casetta di Babbo Natale

Cassetta delle letterine dei bambini a Babbo Natale e sagoma dell’Elfo per le foto

Piazza Preve

Venerdì 20 dicembre ore 18.00

Presentazione del libro “Riflessi d’anime. Lo Yin e lo Yang del cuore”, di Monica Parodi.

Giacinto Buscaglia dialoga con l’autore.

Biblioteca Civica “A.Pagliano”

Lunedì 23 dicembre ore 15.30

Tombola di Babbo Natale e dei suoi Elfi (distribuzione caramelle e cioccolatini a tutti i bambini)

Piazza Preve

Mercoledì 25 dicembre ore 01.00 (dopo la Messa di Mezzanotte del 24/12)

Cioccolata calda per tutti!

Piccolo intrattenimento musicale con canti tradizionali

Molo Centrale

Giovedì 26 dicembre ore 16.00 e 17.30 (doppio spettacolo)

La Pasticceria delle meraviglie

Intrattenimento con gag, numeri di equilibrismo e golose apparizioni

all’interno di una colorata scenografia ispirata al mondo di Willy Wonka

Piazza Mazzini

Venerdì 27 dicembre dalle 10 alle 12 Visita guidata alla chiesa di San Matteo con salita in cima al campanile

Venerdì 27 gennaio ore 16.00

Cinema Bimbi

Proiezione di cartoni animati

Centro Civico Semur

Venerdì 27 dicembre ore 21.00

“Dialogo con l’Intelligenza Artificiale: tecnologia, potenzialità, limiti”.

Relatore: Enrico Parodi, CEO Demetra Technologies

Centro Civico Semur-en-Auxois

Sabato 28 dicembre dalle 10 alle 12 Visita Guidata al santuario della Madonna delle Penne

Sabato 28 dicembre ore 15.00

Tombolata e the caldo

Salone Opere Parrocchiali

Sabato 28 dicembre ore 16.00 e 17.30 (doppio spettacolo)

Un Natale coi fiocchi, con l’acrobata Squilibrio

Spettacolo con giochi di magia, numeri di equilibrismo e giocoleria luminosa

Piazza Cavour

Domenica 29 dicembre ore 16.00

Magic Circus

Spettacolo di magia per bambini e diversamente bambini con il mago Alex

Zona molo

Lunedì 30 dicembre dalle 10 alle 12 Visita guidata alla chiesa di San Matteo con salita in cima al campanile

Lunedì 30 dicembre ore 16.00

Cinema Bimbi

Proiezione di cartoni animati

Centro Civico Semur

Martedì 31 dicembre dalle 10 alle 12 Visita Guidata al Santuario della Madonna delle Penne

Martedì 31 dicembre dalle ore 22.30

Festa di Capodanno in compagnia, con dj set e animazione

Piazza Mazzini

Giovedì 2 gennaio dalle 10 alle 12 Visita guidata al Santuario della Madonna delle Penne.

Giovedì 2 gennaio ore 15.30

Laboratori ludico-ricreativi per bambini

Piazza Preve

Venerdì 3 gennaio dalle ore 10 alle 12 Visita guidata alla Chiesa di San Matteo con salita in cima al campanile

Venerdì 3 gennaio ore 16.00

Cinema Bimbi

Proiezione di cartoni animati

Centro Civico Semur

Venerdì 3 gennaio ore 18.00

Presentazione del libro “Il Pendio dei Noci” di Gianni Oliva

Giacinto Buscaglia dialoga con l’autore

Biblioteca Civica A. Pagliano

Sabato 4 gennaio ore 15.00

Tombolata con the caldo

Salone Opere Parrocchiali

Sabato 4 gennaio ore 21.00

Gran Concerto di Natale del Coro Unitre di Albenga

Oratorio Santa Maria Maddalena

Domenica 5 gennaio ore 11.00

Cimento invernale

Scuola Vela Aquilia

Domenica 5 gennaio ore 16.00 e 17.30 (doppio spettacolo)

Christmas Circus con Fortunello, Marbella, Mirtilla e Clorofilla

Family Circus a tema natalizio con numeri di giocoleria, gag comiche, numeri di equilibrismo.

Piazza Mazzini

Lunedì 6 gennaio (mattino)

“La Befana ed il suo sacco colmo di…”

Per le vie cittadine

Ore 12.00: distribuzione di doni a tutti i bambini

Molo Centrale

Lunedì 6 gennaio 2025 ore 16.00

Cinema Bimbi

Proiezione di cartoni animati

Centro Civico Semur