La storia di Zorro, il cane randagio che ha trovato una famiglia la vigilia di Natale. OSA: “Non compriamo cani o gatti, andiamo nei canili”

Provincia. “Questa è una piccola storia a lieto fine di vent’anni fa ma che può ripetersi con il tuo aiuto. Zorro, un cane randagio, adulto e ‘bruttino’, di un paese dell’entroterra savonese, era ricoverato da anni nel rifugio di una (allora) benemerita associazione animalista; e, malgrado i tanti appelli dei suoi volontari, non trovava una famiglia; poi, alla vigilia di un Natale ed a seguito dell’ennesimo appello, Zorro ha trovato finalmente famiglia e felicità, per tutto il resto della sua ancora lunga vita“. Lo scrive, in una nota, l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA).

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA), in memoria di Zorro, “lancia un appello a tutti coloro che stanno pensando di prendere un animale domestico e, utilizzando le parole dell’animalista storica Valeria B.B. afferma ‘A Natale non comprare un cane (o un gatto), regala una famiglia ad un cane (o un gatto) di un canile o di un rifugio’“.

“Ed invita chi davvero ama gli animali a fare una visita in un canile comunale o privato convenzionato, o un rifugio per cani e gatti di un’associazione animalista, e scegliere tra i cani ed i gatti ospitati, il soggetto possibilmente adulto o vecchio e più ‘brutto’. Non se ne pentirà”, concludono.