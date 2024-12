La savonese Aurora Scarsi vince insieme ad Alessandro Ronchetti Ballando con le Stelle On The Road

Savona. La savonese Aurora Scarsi insieme ad Alessandro Ronchetti ha vinto lo spin off del talent condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle ‘On the road in prima serata su Rai Uno.

Aurora ha solo 16 anni ma già tanti successi. Ha partecipato al talent per sette edizioni, oltre ad aver partecipato a Il Cantante Mascherato e per due anni consecutivi insieme a Ronchetti ha vinto la medaglia d’oro della divisione Junior del World of Dance Italy Championship.

“Sono così orgogliosa di me stessa e della passione che metto in tutto ciò che faccio – commenta la ballerina sulla sua pagina Instagram -. É da quando ho 9 anni che partecipo a Ballando On the Road e il mio sogno è sempre stato quello di alzare questa coppa. Stasera finalmente con il mio ballerino ci sono riuscita e non riesco a descrivervi a parole la mia felicità in questo momento”.

“Innanzitutto ringrazio la mia famiglia per tutti i sacrifici che fa per me ogni singolo giorno, di supportarmi e sopportarmi sempre. Un altro grazie va al mio insegnante Matteo Addino al mio ballerino Ale che anche se mi fanno impazzire sono due pilastri nella mia vita professionale. E per finire un grazie enorme a Milly Carlucci e a tutto lo staff di ballando che per me sono ormai una famiglia”.