La San Filippo Yepp vince il derby contro il Vadino. Rotiroti: “Oggi una vera battaglia, siamo cresciuti tantissimo”

Albenga. Per la prima volta nella storia della San Filippo Neri Yepp, i giallorossi battono il Vadino in campionato. Se già in Coppa Liguria erano riusciti a vincere contro i ‘cugini’ di Albenga, ieri la squadra di Rotiroti e Torregrossa è riuscita a ripetersi in una bellissima sfida tra due compagini molto attrezzate.

Il Vadino, la squadra più giovane del campionato, ha saputo tener testa fino all’ultimo secondo ad una squadra molto più esperta con giocatori anche di categorie superiori come Carparelli e Condorelli. Anche nel momento del bruttissimo infortunio di D’Aprile, uscito dal campo con l’ambulanza per un gravissimo infortunio alla gamba, la squadra non si è persa d’animo lottando ancora di più contro i rivali cittadini.

Alla fine però, a spuntarla, è la San Filippo Yepp grazie al gol dell’ex di Miserendino che, su rigore, sfodera il Panenka e batte Manti. Era plausibile che una sfida ricca di occasioni e di scontri a viso aperto, potesse essere risolta da un episodio, e così è stato.

“Vittoria di misura molto sofferta, abbiamo giocato contro un’ottima squadra che, sinceramente, non riesco a capire come possa avere solo 10 punti, gli faccio i miei complimenti”, inizia così l’intervista di mister Rotiroti al termine del match: “È un po’ il contrario degli anni precedenti, dove loro erano nelle prime 3-4 posizioni e noi eravamo in fondo. Il derby però è sempre finito con un episodio, in queste partite trovi energie che solitamente non hai, oggi è stata veramente una battaglia“.

Poi l’augurio a D’Aprile, uscito anzitempo per un gravissimo infortunio: “Volevo fare un grosso in bocca al lupo a D’Aprile che ha subito questo grave infortunio, speriamo si riprendi al più presto”.

Probabilmente il miglior anno di sempre della storia del club, che ha finito la scorsa stagione salvandosi abbastanza facilmente per concluderlo con un mercato estivo di livello e un posizionamento in classifica tra le prime cinque: “Da quando abbiamo siamo cresciuti tantissimo come gruppo. Abbiamo vinto o comunque ottenuto punti con le squadre più ostiche del campionato vincendo di squadra. Il gruppo si aiuta, oggi avevamo una panchina di livello e chi era fuori ha comunque fatto il tifo per i compagni, stiamo costruendo qualcosa di molto buono, siamo già soddisfatti così“.

“Siamo sempre in 26-27 ad allenarci – conclude Rotiroti -, purtroppo dobbiamo sempre lasciare qualche giocatore fuori dalle convocazioni. Facciamo fatica perché si allenano tutti al massimo. È un gruppo che ha voglia di fare e questo si vede nei risultati. Propositi per l’anno nuovo? Nel calcio è tutta una scaramanzia, non si può dire niente. Sarebbe bello che la Befana, ci portasse già tre punti nella prossima partita, per il resto non dico nulla”.